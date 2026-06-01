Peddi: বড় পর্দায় মুক্তির আগেই এল OTT-তে মুক্তির খবর, কোথায় দেখতে পাবেন ‘পেড্ডি’?

Peddi movie ott release: দক্ষিণের সুপারস্টার অভিনেতা রাম চরণের নতুন ছবি 'পেড্ডি' সিনেমা হলে ৪ জুন মুক্তি পেতে চলেছে। ট্রেলারের জন্য অনেক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে এবং প্রচারণার ইভেন্টগুলিতে এই ছবির জন্য ভক্তদের উন্মাদনা আলাদা স্তরে পৌঁছেছে। বুচি বাবু সেনা পরিচালিত এই সিনেমাটি এখনও থিয়েটারে মুক্তি পায়নি, কিন্তু এর OTT মুক্তির খবর ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে। জেনে নিন নির্মাতারা কোন OTT প্ল্যাটফর্মে এই ছবির অধিকার বিক্রি করেছেন এবং আপনি এটি ডিজিটাল স্ক্রিনে কবে থেকে দেখতে পারবেন।
OTT তে কোথায় মুক্তি পাবে?
রাম চরণ, জাহ্নবী কাপুর, দিবেন্দু শর্মা, জগপতি বাবু, বিজয় সেটুপতি এবং বোমন ইরানির মতো তারকাদের নিয়ে এই ছবির ডিজিটাল অধিকার নেটফ্লিক্সকে বিক্রি করা হয়েছে। টাইমস নাও-এর একটি প্রতিবেদনের অনুযায়ী, এই ছবি OTT জায়েন্ট নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। তবে মুক্তির তারিখ নিয়ে এখনও কিছু পরিষ্কার নয়। সাধারণত মুক্তির ৩ মাস পর সিনেমা থিয়েটার থেকে নেমে OTT তে আসে। তবে যদি সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হিট হয় এবং দুর্দান্তভাবে সিনেমা হলে আয় করে, তাহলে নির্মাতারা এই তারিখটি পিছিয়ে দিতে পারেন।
এই খবরে এতটুকু পরিষ্কার যে OTT তে দর্শকরা রাম চরণের এই সিনেমাটি বাড়িতে বসে উপভোগ করতে পারবেন। তবে যদি আপনি এই সিনেমাটি বড় পর্দায় উপভোগ করতে চান, তাহলে থিয়েট্রিকাল অভিজ্ঞতার জন্য এটি ৪ জুন থেকে উপলব্ধ হবে। সিনেমার পেইড প্রিমিয়ার শো ৩ জুন সন্ধ্যায় উপলব্ধ হবে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই ছবির গল্প অনুযায়ী, রাম চরণ এখানে এমন একজনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি প্রায় প্রতিটি খেলায় দক্ষ। তিনি নিজের এবং আশেপাশের গ্রামের প্রিয় খেলোয়াড়।
এই ৫টি ভাষায় মুক্তি পাবে ‘পেড্ডি’
এস.এস. রাজামৌলির সিনেমা RRR তে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করা রাম চরণের এই সিনেমাটি বক্স অফিসে চমক সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এটি মূলত তেলুগু ভাষায় নির্মিত, তবে এটি অন্যান্য ভাষাতেও মুক্তি পাবে। দর্শকরা তামিল, হিন্দি, মালয়ালম এবং কন্নড় ভাষায় এটি দেখতে পাবেন। RRR এর পর থেকে রাম চরণের একটি ভালো ফ্যান ফলোয়িং হয়েছে এবং বর্তমানে অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমাগুলি বেশ ভালো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে, তাই মনে করা হচ্ছে যে এই সিনেমাটি ভালো আয় করতে পারে।