Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শ্যুটিং করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত প্রভাসের 'ফৌজি' ছবির ১ ক্রু মেম্বার, আহত ৫! কী হবে ছবির ভবিষৎ?

    প্রভাসের ছবি 'ফৌজি' একটি বড় ধাক্কা খেয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, হায়দ্রাবাদের কাছে একটি পথ দুর্ঘটনার পর বিগ-বাজেট ছবিটির নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। শ্যুটিংয়ের জন্য দলটি রামোজি ফিল্ম সিটিতে যাওয়ার পথে এই ঘটনাটি ঘটে।

    May 6, 2026, 20:05:45 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রভাসের ছবি 'ফৌজি' একটি বড় ধাক্কা খেয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, হায়দ্রাবাদের কাছে একটি পথ দুর্ঘটনার পর বিগ-বাজেট ছবিটির নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। শ্যুটিংয়ের জন্য দলটি রামোজি ফিল্ম সিটিতে যাওয়ার পথে এই ঘটনাটি ঘটে।

    শ্যুটিং করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত প্রভাসের ছবির ১ ক্রু মেম্বার, আহত ৫!
    শ্যুটিং করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত প্রভাসের ছবির ১ ক্রু মেম্বার, আহত ৫!

    টাইমস নাউ-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, দুর্ঘটনাটি হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী এমন একটি এলাকায় ঘটেছে যেখান দিয়ে বেশ কয়েকটি বড় স্টুডিয়োতে যাতায়াত করা হয়। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে।

    আরও পড়ুন: ‘বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যান সংস্কৃতিকে অতীত করে…’, রাজ্যে বিজেপি জয়লাভের পর প্রথম বার্তা তৃণমূল সাংসদ দেবের!

    ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় এবং আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও জরুরি পরিষেবা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং সবাইকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবরটি ভাইরাল হলেও মৈত্রী মুভি মেকার্স এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। তবে, তারা হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

    উল্লেখ্য যে, এই দুর্ঘটনার আগে 'ফৌজি' সিনেমাটির কাজ প্রায় শেষের দিকে ছিল। মৈত্রী মুভি মেকার্স-এর সিইও কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন যে, ছবিটির ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে প্রভাসের কিছু অ্যাকশন দৃশ্য থাকবে।

    আরও পড়ুন: 'আমি তো তৃণমূলপন্থী নই, মমতা হাতেপায়ে ধরে দাঁড় করিয়েছিলেন…', রাজ্যে গেরুয়া ঝড় উঠতেই অন্য সুর কবীর সুমনের কন্ঠে!

    কিছুদিন আগে সেট থেকে কিছু ছবি ফাঁস হওয়ার পর নির্মাতারা সামাজমাধ্যমে সেই ছবি ও ভিডিয়োগুলো শেয়ার না করার জন্য সর্বসমক্ষে সতর্কবার্তা জারি করেছিলেন।

    চলচ্চিত্রটি কবে মুক্তি পাবে?

    ছবিটি এই বছরের অক্টোবরে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। শ্যুটিংয়ের কাজ ঠিকঠাক চললে, 'রাজা সাব'-এর পর এটি হবে এ বছরে প্রভাসের দ্বিতীয় বড় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি।

    'ফৌজি' প্রসঙ্গে বলতে গেলে, ছবিটি প্রযোজনা করছে মৈত্রী মুভি মেকার্স এবং পরিচালনা করছেন হনু রাঘবপুদি। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রভাস। তাঁর বিপরীতে ইমানভি। এছাড়াও ছবিটিতে অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী এবং জয়া প্রদাও।

    উল্লেখ্য যে, ‘ফৌজি’ ছাড়াও প্রভাসের 'স্পিরিট' ছবিটিও মুক্তি পাবে। এই ছবিতে প্রভাসের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি এবং ছবিটি পরিচালনা করছেন সন্দীপ রেডিউ ভাঙ্গা। এই ছবিতে প্রভাসের বিপরীতে দীপিকা পাডুকোনের অভিনয় করার কথা ছিল। তবে, ৮-ঘণ্টার শিফটের দাবি নিয়ে আলোচনা হলে সন্দীপ তাতে রাজি না হওয়ায় দীপিকা কাজটি ছেড়ে দেন।

    News/Entertainment/শ্যুটিং করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় নিহত প্রভাসের 'ফৌজি' ছবির ১ ক্রু মেম্বার, আহত ৫! কী হবে ছবির ভবিষৎ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes