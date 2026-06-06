শ্যুটিং করতে করতে একের পর এক চুমু খাচ্ছিলেন সহ-অভিনেতা! সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন প্রিয়া

শ্যুটিং করতে করতে একের পর এক চুমু খাচ্ছিলেন সহ-অভিনেতা! সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন প্রিয়া
অভিনেত্রী প্রিয়া বাপাত মারাঠি সিনেমা, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী তাঁর কর্মজীবনের শুরুর দিকের বাধা-বিপত্তিগুলো নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেটে পেশাগত সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি।
অভিনেত্রী প্রিয়া বাপাত মারাঠি সিনেমা, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী তাঁর কর্মজীবনের শুরুর দিকের বাধা-বিপত্তিগুলো নিয়ে মুখ খুলেছেন। সেটে পেশাগত সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি।
নিজের প্রথম দিকের একটি ছবির কথা বলতে করতে গিয়ে প্রিয়া জানান যে, একেবারে শুরু থেকেই একটি নির্দিষ্ট চুম্বন দৃশ্য নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে ছিলেন। তিনি ফিল্মফেয়ারকে বলেন, ‘এটা ছিল আমার একেবারে প্রথম দিকের ছবিগুলোর মধ্যে একটি। ‘সিটি অফ ড্রিমস ’ এবং তার পরের সবকিছু ঘটারও আগেকার ঘটনা। আর ছবিটিতে মাত্র একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল। চিত্রনাট্য পাঠের সময় থেকেই এটা নিয়ে আমার মনে উদ্বেগ ও সংশয় ছিল। আমি পরিচালককে ক্রমাগত জিজ্ঞেস করছিলাম, এখানে এটার কী দরকার? আমি এই দৃশ্যটা করতে চাই কি না, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু বিষয়টা হল... আপনি এটাকে কীভাবে যুক্তিযুক্ত করবেন? এটা এখানে ঠিক মানাচ্ছে না।’
এইসব দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, প্রিয়া শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটি করার সিদ্ধান্ত নেন, এটিকে একজন শিল্পী হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতা জয় করার একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেন। যদিও তিনি বলেছিলেন যে মুহূর্তটি অপ্রয়োজনীয় ছিল, পরিচালকের জোরালো জোরাজুরি তাকে তার ভেতরের জড়তা ভাঙার সুযোগটি কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে, এবং তিনি ওই একটি দৃশ্যের জন্য হলেও কাজটি করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন।
প্রিয়া জানান যে, একটি গানের শ্যুটিংয়ের সময় অস্বস্তিটা শুরু হয়েছিল, যখন অভিনেতা আগে থেকে রিহার্সেল করা এবং সম্মত হওয়া বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি শারীরিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনয় শুরু করেন।
তিনি আরও বলেন, ‘এরপর এমন কিছু মুহূর্ত ছিল যখন অভিনেতা গানটিতে অভিনয় করেছিলেন আর আমাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছিলেন। আর আমি, জানি না কেন, সেই মুহূর্তে নিজের হয়ে রুখে দাঁড়াইনি। কারণ আমি জানতাম না এই পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়।’
অভিনেত্রীর মতে, এই আচরণ শ্যুটিং সেটের বাইরে এবং তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরেও তাঁকে অনুসরণ করত। তিনি জানান যে, তার সহ-অভিনেতা শ্যুটিংয়ের সময়ের বাইরে ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর স্পষ্ট অনাগ্রহ সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত দিতেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলার কোনও উপায় ছিল না, কারণ তারা একই হোটেলে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকছিলেন।
তিনি আরও জানান যে, লোকটি তাকে ক্রমাগত মেসেজ পাঠিয়ে সাঁতার শেখার জন্য তার সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়, রাতের খাবারের জন্য বাইরে যেতে বলে এবং সকালের একসঙ্গে জলখাবার খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তিনি তার সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে তিনি এসবের কিছুই চান না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে তার জীবনে এমন কিছু আগে কখনও ঘটেনি এবং জোর দিয়ে বলেন যে এমনটা যেন আর কখনও না ঘটে।
ভোপালে বদ্ধ সেটে শ্যুটিং করার সময় প্রিয়া তাঁর পুরুষ সহ-অভিনেতার সঙ্গে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই আচরণ কীভাবে সামলাবেন তা বুঝতে না পেরে, তিনি তাঁর স্বামী, অভিনেতা উমেশ কামাতকে জানান এবং সেটে নিজের বাড়তে থাকা মানসিক কষ্টের কথা জানাতে হোটেলের ঘর থেকে প্রতিদিন রাতে তাকে ফোন করতে থাকেন।এতে উমেশ মুম্বই থেকে ভোপালে আসেন। তিনি সোজা প্রোডাকশন সেটে চলে যান এবং তিন দিন ধরে প্রিয়ার সঙ্গে থেকে তাঁকে মানসিক ভাবে সাপোর্ট করেন।