বিগ বসের ঘরে এলেন মেরি কম, অন্য প্রতিযোগীদের সতর্কতাবাণী প্রিয়াঙ্কা
বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতেও শুরু হয়ে গিয়েছে বিগ বস। সলমন খানের সঞ্চালনায় কালার্স টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছে বিগ বস ২০। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য প্রতিযোগীদের পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বক্সার মেরি কম। মেরি কমকে সমর্থন জানানোর জন্য এবার বিশেষ বার্তা পাঠালেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতেও শুরু হয়ে গিয়েছে বিগ বস। সলমন খানের সঞ্চালনায় কালার্স টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছে বিগ বস ২০। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য প্রতিযোগীদের পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বক্সার মেরি কম। মেরি কমকে সমর্থন জানানোর জন্য এবার বিশেষ বার্তা পাঠালেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
বিগ বসে যখন মেরি কম এন্ট্রি নেন, ঠিক তখন সলমন খান জানান যে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন যিনি তাঁর জন্য একটি বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন। এরপরই প্রিয়াঙ্কার একটি ভিডিও বার্তা সেখানে দেখানো হয় যেখানে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘আমি তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি। তুমি বিগ বস হাউসে যাচ্ছ, আমি জানি তুমি কতটা শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা।’
অভিনেত্রী বাকি প্রতিযোগিতার সতর্ক করে বলেন, ‘বাকিদের জন্য আমার সতর্কতা, মেরির সামনে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে যান। এর নকআউট আপনাদের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে। আমি মেরিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা বার্তা জানাচ্ছি। আমি আপনার সঙ্গে সব সময় রয়েছি।’
প্রসঙ্গত, ভারতীয় বক্সার মেরি কমের বায়োপিকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেন। ওমুং কুমার পরিচালিত 'মেরি কম' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও দর্শন কুমার এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন সুনীল থাপা। ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি ইবক্স-অফিসে সাফল্য লাভ করে এবং 'সর্বোত্তম জনপ্রিয় চলচ্চিত্র যা পরিপূর্ণ বিনোদন প্রদান করে' বিভাগে জাতীয় পুরস্কারও জিতে নেয়।
সলমন খান সঞ্চালিত রিয়েলিটি শো-টি গত ৬ সেপ্টেম্বর এক জমকালো প্রিমিয়ারের মাধ্যমে শুরু হয়। মেরি কম ছাড়াও এই শো-তে রয়েছেন বাদশার প্রাক্তন স্ত্রী ও অভিনেত্রী ইশা রিখি, অভিনেত্রী কণিকা মান, মনোজ তিওয়ারির কন্যা ঋতি তিওয়ারি, গায়ক কাজী তৌকির, আরিশফা খান, উদিতি সিং, কুশল তানওয়ার ওরফে গুল্লু, ইউটিউবার স্কাউটওপি, অভিনেতা আমান গান্ধী।
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