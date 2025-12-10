Edit Profile
    'প্রস্তুত থেকো…', ভারতে আসার আগে কপিলকে সতর্কবার্তা প্রিয়াঙ্কার? জানেন কেন?

    অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কেবল বলিউডেই নয়, হলিউডেও নিজের কাজের ছাপ রেখেছেন। বর্তমানে, তিনি ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন। ইতিমধ্যে, প্রিয়াঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় কপিল শর্মাকে একটি সতর্কবার্তা দিয়েছেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন....

    Published on: Dec 10, 2025 4:26 PM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কেবল বলিউডেই নয়, হলিউডেও নিজের কাজের ছাপ রেখেছেন। তবে তাঁর অভিনয়ের যাত্রা সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি নিজের জন্য একটা বিশেষ জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। বর্তমানে, তিনি ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন। শীঘ্রই তাঁকে এসএস রাজামৌলির ‘বারাণসী’ ছবিতে দেখা যাবে। ছবিতে তিনি ছাড়াও রয়েছেন মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারন রয়েছেন। ইতিমধ্যে, প্রিয়াঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় কপিল শর্মাকে একটি সতর্কবার্তা দিয়েছেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন....

    'প্রস্তুত থেকো…', ভারতে আসার আগে কপিলকে সতর্কবার্তা প্রিয়াঙ্কার? জানেন কেন?
    'প্রস্তুত থেকো…', ভারতে আসার আগে কপিলকে সতর্কবার্তা প্রিয়াঙ্কার? জানেন কেন?

    আসলে, ভারতে আসার আগে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটা পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। এই পোস্টের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা মজা করে কমেডি কিং কপিল শর্মাকে সতর্ক করেছিলেন। প্রিয়াঙ্কা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ‘কপিল শর্মা, প্রস্তুত থেকো।’ তিনি আরও একটি স্টোরি শেয়ার করেছেন, লিখেছেন, ‘মুম্বই আমার ভালোবাসা।’

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া মুম্বই পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাঁর একটি ভিডিয়ো প্রকাশ পেয়েছে। বিমানবন্দরের ভিডিয়োতে প্রিয়াঙ্কার লুকটি দেখার মতো ছিল। তাঁর লুকটি দ্রুত ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিয়োতে, প্রিয়াঙ্কা একটি ক্রিম রঙের টি-শার্ট এবং ধূসর প্যান্ট পরেছিলেন। তিনি একটি কালো চামড়ার জ্যাকেট এবং একটি ক্যাপও সঙ্গে নিয়ে ছিলেন, সবটা মিলিয়ে তাঁকে বেশ লাগছিল। অভিনেত্রীর হাতে একটা বড় হ্যান্ডব্যাগও ছিল। ভক্তরা তাঁর এই লুকটি বেশ পছন্দ করেছেন।

    প্রিয়াঙ্কার স্টোরি
    প্রিয়াঙ্কার স্টোরি

    'বারাণসী' ছবিতে প্রথমবারের মতো প্রিয়াঙ্কা চোপড়া চলচ্চিত্র নির্মাতা এসএস রাজামৌলির সঙ্গে কাজ করবেন। ছবিটির মূল নাম ছিল ‘SSMB29’। কোইমোই-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, প্রিয়াঙ্কা এই ছবির জন্য ২৩০ কোটি পারিশ্রমিক চেয়েছেন, যা তাঁকে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীদের একজন করে তুলেছে। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে যে প্রিয়াঙ্কা তাঁর পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন।

    News/Entertainment/'প্রস্তুত থেকো…', ভারতে আসার আগে কপিলকে সতর্কবার্তা প্রিয়াঙ্কার? জানেন কেন?
