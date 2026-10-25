‘আমি বুঝতেই পারি না এসব’, কেন হিংসাত্মক ছবির সঙ্গে যোগ দিতে চান না রাধিকা?
এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার ছবিতে অভিনয় করেছেন রাধিকা আপ্তে। প্রত্যেকটি চরিত্রেই তিনি অনন্য। প্রায় দুই দশকের কর্মজীবনে বিভিন্ন ধারায় কাজ করলেও তিনি সহিংস চলচ্চিত্র একেবারেই পছন্দ করেন না।
এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার ছবিতে অভিনয় করেছেন রাধিকা আপ্তে। প্রত্যেকটি চরিত্রেই তিনি অনন্য। প্রায় দুই দশকের কর্মজীবনে বিভিন্ন ধারায় কাজ করলেও তিনি সহিংস চলচ্চিত্র একেবারেই পছন্দ করেন না। বর্তমানে যেখানে মাস অ্যাকশন অন্যতম জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, সেখানে এমন ধারার ছবিতে একেবারেই অভিনয় করতে চান না অভিনেত্রী।
সম্প্রতি নেটফ্লিক্স সিরিজ আক্কা-র প্রচার চলাকালীন পর্দায় সহিংসতা প্রসঙ্গে কথা বলেন অভিনেত্রী। এই ছবিটি দুই গ্যাংস্টারের শত্রুতা নিয়ে নির্মিত। তবে অভিনেত্রী পিটিআইকে জানান, পর্দার সহিংস্রতার ঘোর বিরোধী তিনি। তিনি একেবারেই চান না এমন ছবিতে অভিনয় করতে।
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রাধিকা বলেন, ‘আমি এমন সিনেমা একেবারে দেখি না। আমি বুঝি না কিভাবে কেউ পপকর্ণ খেতে খেতে এমন সিনেমা দেখতে পারে যেখানে ৫০ জন পুরুষ বা মহিলাকে মারধর করা হচ্ছে। সবথেকে মজার কথা, যার মাথার খুলি গতকাল ভাঙা হয়েছিল সিঙ্ক- এ, তাকেই আবার অন্য কোনও স্ল্যাববে ভাঙ্গা হচ্ছে। আমি এর মধ্যে কোন মানে খুঁজে পাই না। বরং এর অংশ না হওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করি আমি।’
৪১ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি শুধু ১২ ঘণ্টার কর্মদিবস চাই, ১৬ ঘণ্টার কর্মদিবস বা কিছুটা ছুটি নয়, এবং সেটাও সবসময় সম্ভব হয় না। আমি কাজ না করতেও চেয়েছিলাম কারণ (কাজটি করার মতো) কিছুই ছিল না। আমি ওর সাথে যতটা সম্ভব থাকতে চেয়েছিলাম, এবং এখনও চাই কারণ ও খুব ছোট। তাই, আমি মনে করি এই সবকিছু এবং আমার কাজই আমার জীবন নয়। এটা কখনোই আমার জীবন ছিল না। এটা আমার জীবনের একটি অংশ। তাই, সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কাল হয়তো আমি সবকিছু করা বন্ধ করে দেব, অথবা হয়তো অনেক কিছু করব। কে জানে? তাই, (সিনেমা না করার) নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই।’
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আক্কা সম্পর্কে
রাধিকা এখন তার শো ‘আক্কা’-র মুক্তির অপেক্ষায় আছেন, যেটি ১৯৮০-র দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত একটি গ্যাংস্টার ড্রামা। এতে রাধিকার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন কীর্তি সুরেশ এবং এটি আগামী ৩০ অক্টোবর নেটফ্লিক্সে প্রিমিয়ার হতে চলেছে।
এই সিরিজে প্রধান দুই চরিত্রের পাশাপাশি তানভী আজমি, মহেশ মাঞ্জরেকর, অংশুমান পুষ্কর এবং মনিকা পানওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। নেটফ্লিক্স এবং ওয়াইআরএফ এন্টারটেইনমেন্টের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত সর্বশেষ প্রকল্প হলো ‘আক্কা’।