Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'যতক্ষণ না ১২ ঘন্টার শিফটে রাজি হন…', দীপিকার পর এবার কাজের সময় নিয়ে মুখ খুললেন রাধিকা

    নতুন মায়েরা কতক্ষণ কাজ করবেন ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে তা নিয়ে বিতর্ক গত কয়েক মাস ধরেই চলছে। কাজের সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' থেকে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সরে আসায় এই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আর এবার মুখ খুললেন রাধিকা।

    Published on: Dec 18, 2025 3:07 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নতুন মায়েরা কতক্ষণ কাজ করবেন ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে তা নিয়ে বিতর্ক গত কয়েক মাস ধরেই চলছে। কাজের সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' থেকে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সরে আসায় এই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আর এবার মুখ খুললেন রাধিকা।

    'যতক্ষণ না ১২ ঘন্টার শিফটে রাজি হন…', দীপিকার পর এবার কাজের সময় নিয়ে মুখ খুললেন রাধিকা (Photo: Instagram)
    'যতক্ষণ না ১২ ঘন্টার শিফটে রাজি হন…', দীপিকার পর এবার কাজের সময় নিয়ে মুখ খুললেন রাধিকা (Photo: Instagram)

    আরও পড়ুন: ট্রেনে আলাপ, তারপর প্রেম! ৩৫ বছরের সংসার, কিন্তু থাকেননি একসঙ্গে, কী করেন অলকা ইয়াগনিকের বর?

    অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তেকে সম্প্রতি 'সালি মহব্বত' -এ দেখা গিয়েছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁর মেয়ের প্রথম জন্মদিন উদযাপন করেছেন তিনি। আর তার মধ্যেই দীপিকা দাবি করেন ৮ ঘন্টা কাজের। আর এই দাবির সঙ্গে একমত হয়েছেন রাধিকা। অবশেষে আলোচনা শুরু হওয়ায় তিনি খুশি। এই বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ না প্রযোজকরা ১২ ঘন্টার শিফটে রাজি না হন, ততক্ষণ আমি কাজ করতে পারব না, এবং ১২ ঘন্টা, অর্থাৎ যাতায়াত, মেকআপ এবং চুলের যত্ন সবটা নিয়ে। অন্যথায় আমরা মূলত ১৬ ঘন্টা কাজ করেছি কারণ আপনি সেটে কমপক্ষে ১৪ ঘন্টা কাজ করেন, যার মধ্যে চুল, মেকআপ এবং সামান্য শিফটও জুড়ে থাকে। তাহলে আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, কমপক্ষে দেড় ঘন্টায় যাতায়াত করতে পারবেন।’

    নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি ১৬ ঘন্টা বাইরে থাকতে পারবেন না, অন্যথায় আপনি কখনওই সন্তানকে দেখতে পাবেন না। আপনার সাপ্তাহিক ছুটি নেই। কখনও কখনও আপনার দুপুরের খাবারের সময়ও থাকে না। তাই, আমার পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি বেশিরভাগ ছবি বা সিরিজে কাজ করতে পারব না কারণ অনেকেই এর সঙ্গে একমত হবে না। এটা আসলে কে এর সঙ্গে একমত তার উপর নির্ভর করবে। এছাড়াও, এখন আমার কাজের সময় হল আমার সন্তানের সঙ্গে দূরে থাকা। তাই এটা করার জন্য আমার কাজটাকে যথেষ্ট পছন্দ করা দরকার।’

    আরও পড়ুন: ‘আমরা আড্ডা দিতাম, ঘুরতে যেতাম…’! দিব্যজ্যোতির সঙ্গে প্রেম ছিল, নাকি সবটই রটনা? জবাব স্বস্তিকার

    রাধিকা আপ্তে যখন সম্প্রতি ‘সালি মহব্বত’-এর প্রচারণার জন্য মুম্বইতে এসেছিলেন, তখন এক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাঁর মেয়ের থেকে দূরে ছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, এটা ছিল একেবারেই ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘আমি কখনও ওর থেকে দূরে ছিলাম না। তাই, এটা বেশ কঠিন ছিল কিন্তু তার এবং তার বাবার মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য সম্পর্ক রয়েছে। আমি এবং আমার পার্টনার সব কিছু ভাগ করে নিই। আমাদের কোনও আয়া বা অন্য কেউ নেই, তাই সে আমাদের দু’জনের সঙ্গে খুব জুড়ে থাকে। আসলে, সে ঠিক ছিল। আমি ওর জন্য চিন্তিত ছিলাম কিন্তু মুক্ত থাকা এবং এই ছোট সময় ছুটি কাটানো দারুন ছিল। আমি ঘুম থেকে না উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার স্বাধীনতা পছন্দ করতাম।'

    মজার ব্যাপার হল, রাধিকা একমত যে মা হওয়ার পর মহিলা অভিনেত্রীদের কাজের প্রস্তাব কমে যায়, কিন্তু তার ক্ষেত্রে তা হয়নি। মেয়ের জন্মের পর থেকে তাঁর দুটি ছবি মুক্তি পেয়েছে, ‘সিস্টার মিডনাইট’ এবং ‘সালি মহব্বত’। তাঁর কথায়, ‘এই বছর আমার কাছে অনেক কাজ এসেছে, কিন্তু আমি এপ্রিল পর্যন্ত কোনও কাজ করছি না। এই মুহূর্তে, যা কিছু এসেছে তা না বলেছি কারণ আমি এপ্রিলের পরেই কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। এমন একটা সম্ভাব্য ছবি আছে যেখানে আমি কাজ করতে পারি, কিন্তু তা ছাড়া, আমি আর কোনও কাজের জন্যই সই করিনি।’

    News/Entertainment/'যতক্ষণ না ১২ ঘন্টার শিফটে রাজি হন…', দীপিকার পর এবার কাজের সময় নিয়ে মুখ খুললেন রাধিকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes