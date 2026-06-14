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    এই অভিনেতা একদিনে ৪৭টি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! তাঁর প্রথম ছবি ৬মাস টানা হাউজফুল ছিল, ইনি কে বলুন তো?

    বলিউডে এমন অনেক তারকা আছেন যাঁরা তাঁদের কর্মজীবনে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। তবে তিনি একসময় একদিনে ৪৭টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

    Jun 14, 2026, 22:10:00 IST
    By Sayani Rana
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    বলিউডে এমন অনেক তারকা আছেন যাঁরা তাঁদের কর্মজীবনে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। এখানে এমন একজন অভিনেতার কথা বলা হয়েছে যিনি কর্মজীবনে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তাঁর তারকাখ্যাতি ম্লান হতে শুরু করে। তবে তিনি একসময় একদিনে ৪৭টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

    এই অভিনেতা একদিনে ৪৭টি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! প্রথম ছবি ৬মাস হাউজফুল ছিল
    এই অভিনেতা একদিনে ৪৭টি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! প্রথম ছবি ৬মাস হাউজফুল ছিল

    অনুমান করতে পারলেন তিনি কে? তিনি হলেন ‘আশিকি বয়’। তাঁর নাম রাহুল রায়। সম্প্রতি রাহুল 'লাফটার শেফস'-এর একটি পর্বে এসেছিলেন। এই পর্বে করণ কুন্দ্রা রাহুল রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি একদিনে ১৫০টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। -এই কথাটি সত্যি কি না। রাহুল রায় এর উত্তরে 'না' বলেন। তিনি জানান যে তিনি ৪৭টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, ১৫০টিতে নয়। রাহুল রায় একদিনে ৪৭টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হন তা শুনে করণ কুন্দ্রা এবং অন্যান্য প্রতিযোগীরা অবাক হয়ে যান।

    একই নামের একটি ছবিতে অভিনয় করার কারণে রাহুল রায় 'আশিকি বয়' ডাকনামটি পেয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম ছবি। ছবিটি এতটাই সমাদৃত হয়েছিল যে তিনি 'আশিকি বয়' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

    আশিকী বলিউডের একটি বিশাল হিট ছবি। এই ছবিতে রাহুল রায়ের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী অনু আগরওয়াল। এক সাক্ষাৎকারে রাহুল রায় জানান যে, তাঁর ছবি 'আশিকী' প্রায় ছয় মাস ধরে প্রেক্ষাগৃহে হাউসফুল ছিল।

    'আশিকী' রাহুল রায়কে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁর কাছে একের পর এক ছবির প্রস্তাব আসতে থাকে। তিনি ৪৭টি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হন। তবে, একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে রাহুল নিজেই জানিয়েছিলেন যে, এতগুলো ছবির জন্য তাঁর হাতে সময় ছিল না, এবং সেই কারণে তাঁকে অন্তত ২১ জন প্রযোজককে টাকা ফেরত দিতে হয়েছিল।

    রাহুল রায় বিগ বসের প্রথম সিজনেরও বিজয়ী ছিলেন। প্রথম সিজনটি ২০০৭ সালে সম্প্রচারিত হয়েছিল। তিনি তাঁর কর্মজীবনে ২৮টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁর কোনও ছবিই বক্স অফিসে সফল হয়নি।

    Home/Entertainment/এই অভিনেতা একদিনে ৪৭টি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! তাঁর প্রথম ছবি ৬মাস টানা হাউজফুল ছিল, ইনি কে বলুন তো?
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