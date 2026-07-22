‘শান্তিই শক্তি, ওদের কথা বলতে দিন…’, ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন রাজকুমার

বলিউডের অত্যন্ত পরিচিত অভিনেতা রাজকুমার রাও তাঁর নীরবতা ভেঙে ফেলে দিল্লিতে ঘটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগপূর্ণ নোট শেয়ার করে দেশের যুবক ও ছাত্রদের সমর্থন করেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান বের করার আবেদনও জানিয়েছেন রাজকুমার।
রাজকুমার রাও কী বলেছেন?
রাজকুমার তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'যখন যুবকরা মনে করেন যে তাদের কথা শোনা হচ্ছে না তখন সমাজের জেগে ওঠার প্রয়োজন হয়। সমাজের জন্য এটি একটি স্মারক যে তাদের শোনা উচিত। প্রতিটি আওয়াজকে সম্মান, নিরপেক্ষতা এবং গৌরবের সঙ্গে শোনা উচিত। সহিংসতা যে কোনওভাবেই হোক, কেবল আঘাতকেই বাড়ায়।'
এই সময় সংঘাতের নয়
রাজকুমার রাও শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়ে লিখেছেন, ‘শান্তি আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হওয়া উচিত। যে কোনও দিক থেকে করা সহিংসতা কেবল আঘাতকে গভীরতর করে এবং আমাদের অর্থপূর্ণ সমাধান থেকে দূরে নিয়ে যায়। এটা সংঘাতের সময় নয়, বরং আলোচনা এবং সহানুভূতির সময়।’
সরকারের প্রতি কী আবেদন রাজকুমারের?
রাজকুমার আরও লেখেন, ‘ছাত্রদের কথা বলার সুযোগ দিন। কর্মকর্তারা সহানুভূতি, উন্মুক্ততা এবং শোনার সত্যিকারের ইচ্ছার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানান। প্রকৃত ও স্থায়ী পরিবর্তন সংঘাত থেকে নয়, বরং আলোচনা থেকে আসে। আজ এর প্রয়োজন পূর্বের থেকে অনেক বেশি। আমাদের কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন, আমাদের দেশের উন্নতি এবং সেই উন্নতির ভিত্তি হল নিরপেক্ষ শিক্ষা। জয় হিন্দ।’
বিনোদন শিল্পের অনেক মানুষ ছাত্রদের সমর্থন জানিয়েছেন। শাবানা আজমি, কুনিকা সিদ্ধানন্দ এবং প্রকাশ রাজ নিজে দিল্লি পৌঁছে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে সোনু সুদ, বির দাস, দিয়া মির্জা, সোহা আলী খান, আদিতি রাও হায়দরি, রিতেশ দেশमुख, জেনেলিয়া দেশমুখ, ভূমি পেডনেকার, হুমা কুরেশি, নন্দিতা দাস, আয়ুষ শর্মা, নাসিরুদ্দীন শাহ, হৃতিক রোশন এবং স্ক্রিনরাইটার সুতপা সিকদারসহ অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন।
Home/Entertainment/‘শান্তিই শক্তি, ওদের কথা বলতে দিন…’, ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন রাজকুমার