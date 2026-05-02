    মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক দেখে মুগ্ধ রাজপাল! বিশেষ পোজে তুললেন ছবিও

    মাইকেল জ্যাকসনের ছেলে জাফর জ্যাকসন অভিনীত এবং তাঁর জীবনীভিত্তিক ছবি ‘মাইকেল’ মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও, রাজপাল যাদব মুগ্ধ হয়েছেন। ৫৫ বছর বয়সী এই অভিনেতা ছবিটি দেখে আনন্দিত হয়েছেন এবং একটি বিশেষ মুহূর্ত তাঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে।

    May 2, 2026, 21:56:14 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা ২ মে ইনস্টাগ্রামে ছবিটির প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। ক্যাপশনে তিনি জানান, ব্রিটিশ নির্বাক যুগের অভিনেতা ও কৌতুকশিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের ভক্ত ছিলেন মাইকেল জ্যাকসন, এই তথ্যটি জেনে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

    নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে যাদব একটি ঝকঝকে সাদা শার্ট ও জ্যাকসন-অনুপ্রাণিত টপ হ্যাট পরে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। মজার ভঙ্গিতে, তিনি কিংবদন্তি মুনওয়াকের অনুকরণে টুপি তুলে আইকনটির সিগনেচার স্টাইলটিই পুনরায় ফুটিয়েও তুলেছিলেন।

    ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘মাইকেল জ্যাকসন ছিলেন সমগ্র বিশ্বে কাছের মানুষ। চার্লি চ্যাপলিনের অনুরাগী - এটা শুনে আমার মন অনেক সান্ত্বনা পেয়েছে এবং এমন একটা অসাধারণ ছবির জন্য পুরো টিমকে অভিনন্দন জানাই।'

    আন্তোয়ান ফুকা পরিচালিত এবং জন লোগান রচিত 'মাইকেল' ছবিটি ১৯৬০-এর দশকে জ্যাকসন ফাইভের সঙ্গে মাইকেল জ্যাকসনের যাত্রাপথ থেকে শুরু করে ১৯৮০-এর দশকের 'ব্যাড ট্যুর' এবং 'ভিক্টরি ট্যুর'-এর মতো প্রধান সফরগুলো তুলে ধরে। এতে মাইকেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাফর জ্যাকসন , জো জ্যাকসনের চরিত্রে কোলম্যান ডোমিঙ্গো, জন ব্রাঙ্কা চরিত্রে মাইলস টেলার, ক্যাথরিন জ্যাকসন চরিত্রে নিয়া লং, সুজান ডি পাসে চরিত্রে লরা হ্যারিয়ার এবং কুইন্সি জোন্স চরিত্রে কেন্ড্রিক স্যাম্পসন কাজ করেছেন।

    ‘মাইকেল’ সপ্তম দিনে ২.৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ভারতে এর মোট আয় ৩১.১৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে , যার মধ্যে নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬.০৫ কোটি টাকাতে। সপ্তাহান্তে ছবিটির আয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়, শনিবার এটি ৫.২৫ কোটি এবং রবিবার ৫.৮৫ কোটি টাকা আয় করে, কিন্তু সপ্তাহের শুরুতে তা কমে ২.২৫ কোটি টাকাতে নেমে আসে। ‘ভূত বাংলা’ ও ‘ধুরন্ধর ২’- এর মতো বলিউড ছবি থাকার পরও , হলিউডের এই বায়োপিকটি ধারাবাহিক ভাবে তার সাফল্য বজায় রেখেছে।

