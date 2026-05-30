    Dhurandhar: রণবীর বা মাধবন নন, ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য প্রথম কাকে কাস্ট করা হয়েছিল?

    Dhurandhar: ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’- এর সাফল্যের পর জানা গেছে যে রণবীর সিং বা অক্ষয় খন্না নয়, বরং এই অভিনেতাকে প্রথমে সিনেমার জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছিল, যার নাম জানলে আপনি চমকে যাবেন।

    May 30, 2026, 15:41:16 IST
    By Swati Das Banerjee
    Dhurandhar: রাকেশ বেদী সম্প্রতি ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’-এর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই সিনেমাগুলির পর তাঁকে একটি ভিন্ন তারকা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাকেশ জানিয়েছেন যে সিনেমার পরিচালক আদিত্য ধর তাঁকে প্রথমে কাস্ট করেছিলেন, সেটাও অনেক বছর আগে, তখন পর্যন্ত প্রকল্পটির উপর কাজ শুরু হয়নি। তিনি আরও জানিয়েছেন কেন আদিত্য তাঁকে জামিল জামালি চরিত্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

    ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য প্রথম কাকে কাস্ট করা হয়েছিল?

    কবে সিনেমার জন্য রাকেশকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল?

    এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাকেশ বলেন, 'আমার মনে হয় এবং আদিত্য ধরও বলেছেন যে ধুরন্ধরে কাস্ট হওয়া আমি প্রথম ব্যক্তি ছিলাম। তিনি আমাকে ৩-৪ বছর আগে কাস্ট করেছিলেন যখন উরি মুক্তি পেয়েছিল। তখন তাঁর কাছে স্ক্রিপ্ট ছিল না। কিন্তু ধারণা ছিল এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে তিনি আমার সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন সিনেমার চরিত্রের জন্য।'

    আদিত্য কেন তাঁকে বেছে নিয়েছেন?

    রাকেশ আরও জানান যে আদিত্যর উপর তাঁর বিশ্বাস তাঁর জন্য একটি বড় বিষয় কারণ আদিত্য তাঁর বছরের কাজ দেখে তাঁকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার জন্য এটি খুব বড় ব্যাপার যে আদিত্য ধর আমার সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। তিনি আমাকে এই রোলের জন্য কাস্ট করেছেন কারণ তিনি আমার কাজ দেখেছেন। আমি সবসময় আমার চরিত্রকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এ কারণেই আজও মানুষ আমাকে জামিল জামালি বা শ্রীমান শ্রীমতী শো-এর চরিত্র থেকে ডাকে।'

    উল্লেখ্য, ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে রাকেশ পাকিস্তানি নেতা জামিল জামালি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ‘ধুরন্ধর ২’ তে তাঁর চরিত্রকে দুর্দান্ত সাড়া পাওয়া গেছে, তাঁর অনেক দৃশ্য এবং ডায়ালগ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাঁর একটি ডায়ালগ সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে এবং তার মীমও তৈরি হয়েছে এবং সেটি হলো 'মেরা বাচ্চা হ্যায় তু'।

    ধুরন্ধর একটি ভারতীয় স্পাই গল্প যা পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে মানুষকে হত্যা করে। সিনেমায় রণবীর সিং, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং অক্ষয় খন্না গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন। তবে দ্বিতীয় অংশে অক্ষয়কে বাদে বাকি পুরনো কাস্ট ছিল। সিনেমার প্রথম অংশ ১৩০০ কোটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় অংশ ১৮০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে গ্লোবালি। উভয় অংশ মিলিয়ে সিনেমাটি ৩০০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

    রাকেশের আসন্ন সিনেমা

    বর্তমান সময়ে রাকেশ বেদীর কথা বললে, তিনি এখন ‘জওয়ানি তো ইশ্ক হোনা হ্যায়’-এ উপস্থিত হবেন। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন ডেভিড ধবন এবং এতে অভিনয় করবেন বরুণ ধবন, মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে প্রধান চরিত্রে। এছাড়াও রয়েছেন জিমি শেরগিল, মৌনি রায়, মণীষ পল, রাজেশ কুমার এবং চঙ্কি পান্ডে। সিনেমাটি ৪ জুন মুক্তি পাবে।

