‘এটাকে হুমকি হিসেবে না দেখে…’ রণবীরের ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাকেশ

‘এটাকে হুমকি হিসেবে না দেখে…’ রণবীরের ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাকেশ
অভিনেতা রণবীর সিং বর্তমানে তাঁর ছবি 'ধুরন্ধর ২' দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন। রণবীর আবারও ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে একজন শক্তিশালী তারকা হিসেবে প্রমাণ করেছেন। পরিচালক আদিত্য ধর আবারও প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ভক্তরা প্রথম পর্বের চেয়ে সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ দেখে বেশি মুগ্ধ। ছবিটি দারুণ আয় করছে।
'ধুরন্ধর ২' মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই রণবীর সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। শুধু সমালোচক ও ভক্তরাই নন, তারকারাও এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। এবার রাকেশ রোশন দিলেন ছবির রিভিউ। তিনি ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ-এর প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে ভারতীয় সিনেমার জন্য একটি ’গেম-চেঞ্জার বলে অভিহিত করেছেন।
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাকেশ রোশন এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এটিকে একটি চলচ্চিত্রিক মাইলফলক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যা প্রচলিত গল্প বলার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করে। রাকেশ রোশন তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘আমি এইমাত্র আদিত্য ধরের ছবি ’ধুরন্ধর ২' দেখলাম। এটা আমাদের সব চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটা অনুস্মারক যে, আদিত্য যে দূরদৃষ্টি, আবেগ এবং সাহসের সঙ্গে ‘ধুরন্ধর তৈরি করেছেন, তা দিয়ে আমাদেরও একটু থেমে সিনেমার কাঠামোকে নতুন করে গড়তে হবে।’
রাকেশ রোশন আরও বলেন যে, ছবিটির বিপুল সাফল্যকে হুমকি হিসেবে দেখা উচিত নয়। তিনি যোগ করেন, ‘এটাকে হুমকি হিসেবে না দেখে, বরং গল্প বলা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্যকর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিপ্লব হিসেবে দেখা উচিত। এটাই ছিল সঠিক সময়, এবং আদিতা ধর প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু করে দেখিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন এবং তোমার শক্তি আরও বাড়ুক, আদিত্য।’
আদিত্য ধরের পরিচালিত ছবি 'ধুরন্ধর ২' বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে। রণবীর সিং অভিনীত ছবিটি বুধবারেই দারুণ সূচনা করে, এটি দেশীয় বক্স অফিসে ৪৩ কোটি (নেট) টাকা এবং শুধুমাত্র পেইড প্রিভিউ থেকেই বিশ্বব্যাপী ৭৫ কোটি (গ্রস) টাকা আয় করে। ছবিটি বৃহস্পতিবার ভোরেই ১০০ কোটি (গ্রস) টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদী এবং সারা আলি খান।
