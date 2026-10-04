কোমল রানীকে ‘স্বামী চোর’ কটাক্ষ রাখির, ‘আমি সুনিতা নই’, কড়া বার্তা নায়িকার

কোমল রানীকে ‘স্বামী চোর’ কটাক্ষ রাখির, ‘আমি সুনিতা নই’, কড়া বার্তা নায়িকার
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা এবং তার স্ত্রী সুনিতা আহুজা তাদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তাদের সম্পর্ক নিয়ে চলমান আলোচনার মাঝে বেশ কয়েকজন তারকাও এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা এবং তার স্ত্রী সুনিতা আহুজা তাদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তাদের সম্পর্ক নিয়ে চলমান আলোচনার মাঝে বেশ কয়েকজন তারকাও এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি, রাখি সাওয়ান্ত কোমল রানী স্বর্ণকারের সঙ্গে গোবিন্দার চর্চিত সম্পর্ক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং এই বিতর্ক নিয়ে অভিনেতাকে প্রশ্ন করেছেন।
পাপারাজ্জিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাখি বলেন, সুনিতাকে অবহেলা করার জন্য তিনি গোবিন্দর ওপর অসন্তুষ্ট। তিনি বলেন, ‘গোবিন্দা জি, পুরো দেশ আপনার ওপর ক্ষুব্ধ। যে নারী আপনাকে বিয়ে করে আপনার দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যে আপনার সঙ্গে ৪০ বছর ধরে ছিল, আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন। আর এই কোমলটা কে?’
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এরপর রাখি দাবি করেন যে কোমল তার নামে কুৎসা রটাচ্ছিল এবং তাকে মুখোমুখি হতে বারণ করেন। তিনি বলেন, ‘ও আমার নামে কুৎসা রটাচ্ছে এবং অন্যান্য সেলিব্রিটিদের নিয়েও বাজে কথা বলছে। ওর সাহস খুব বেড়েছে। শোনো, আমার সাথে লাগতে এসো না। আমি সুনিতা নই, আমি তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব।’
এর আগে, রাখির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় সুনিতা অভিযোগ করেছিলেন যে গোবিন্দা ও কোমল বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন। সুনিতা দাবি করেন যে এই কারণেই তিনি তার বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন প্রত্যাহার করতে আদালতে গিয়েছিলেন। তবে, পরে গোবিন্দার ম্যানেজার শশী সিনহা এই দ্বিতীয় বিয়ের দাবিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অস্বীকার করেন।
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সমালোচনার জবাবে কোমলের প্রতিক্রিয়া
সম্প্রতি, গোবিন্দের সঙ্গে ‘লালবাগচা রাজা’ দেখতে যাওয়া নিয়ে ওঠা সমালোচনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোমল। একটি নোটে তিনি তারকাদের বিরুদ্ধে তাঁর ও গোবিন্দের নাম খারাপ করার অভিযোগ তুলেছেন।
কোমলের নোটের একটি অংশে লেখা ছিল, ‘চলচ্চিত্র জগতের কিছু অভিনেত্রী, যাঁদের ক্যারিয়ার থমকে গেছে, যাঁদের ছবি আর বক্স অফিসে চলছে না, তাঁদের বিবর্ণ ব্র্যান্ড ট্যাগ ছাড়া আর কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। তাঁরা অন্যের চলমান বিতর্কে নাক গলিয়ে এবং মরিয়া হয়ে নিজেদেরকে প্রচারের আলোয় রাখার চেষ্টা করে প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করছেন। যে নারীরা নিজেরাই সিঁদুরকে উপহাস করে, যাঁদের নিজেদের বিয়েই ভেঙে যাচ্ছে, এবং যাঁরা নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতাটুকুও রক্ষা করতে পারে না, তাঁদের কাছ থেকে সিঁদুর, বিয়ে বা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনার কোনো আগ্রহ আমার নেই।’