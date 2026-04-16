‘টাইম ১০০’-এ ভারতীয় অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র জায়গা করে নিলেন রণবীর!

‘টাইম ১০০’-এ ভারতীয় অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র জায়গা করে নিলেন রণবীর!
টাইম ম্যাগাজিন বিশ্বের ১০০ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করেছে। ‘টাইম ১০০’ নামে পরিচিত এই তালিকাটিকে বছরের পর বছর ধরে যেকোনও জনপ্রিয় ব্যক্তির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বছর এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন কয়েকজন ভারতীয়, যার মধ্যে রয়েছেন বলিউড তারকা রণবীর কাপুর।
আরও পড়ুন: নববর্ষের রাতে ভালোবাসায় মাখা রণজয়-শ্যামৌপ্তি, ‘বউকে আগলে রেখো…’ নায়কে টিপস নেটিজেনদের
বুধবার, টাইম ২০২৬ সালের ১০০ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে বিশ্বব্যাপী পথিকৃৎ, নেতা ও দিকপালদের পাশাপাশি শিল্পী, উদ্ভাবক এবং আইকনরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
টাইম ম্যাগাজিনে রণবীর কাপুরের প্রোফাইলটি লিখেছেন তাঁর সহ-বলিউড তারকা আয়ুষ্মান খুরানা । আয়ুষ্মান লিখেছেন, ‘এমন অভিনেতা আছেন যারা ঐতিহ্যের পেছনে ছোটেন এবং এমন অভিনেতাও আছেন যারা নিজেদের অভিনয়ের মাধ্যমেই ঐতিহ্য হয়ে ওঠেন। রণবীর কাপুর হলেন দ্বিতীয় দলের।’ তাঁর লেখায় আয়ুষ্মান জোর দিয়ে বলেছেন যে, রণবীর বলিউডে বক্স-অফিস এবং সপ্তাহান্তের সংগ্রহ নিয়ে আলোচনার ঊর্ধ্বে উঠে এসেছেন।
আরও পড়ুন: ২০২৬-এ মুক্তি পাচ্ছে না 'নাগজিলা'! কবে রিলিজ হবে কার্তিকের ছবি?
আয়ুষ্মান আরও বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার মতো এমন সৃষ্টিশীল ও আবেগঘন একটি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠত্বকে পরিমাপ করি বড় বড় শব্দ দিয়ে। যেমন- বক্স-অফিসের সংখ্যা, ভক্তদের উন্মাদনা, প্রথম সপ্তাহান্তের সাফল্য। কিন্তু মাঝে মাঝে, একজন অভিনেতা আরও শান্ত অথচ অনেক বেশি স্থায়ী কিছুতে পরিবর্তন আনেন, দর্শক হিসেবে আমাদের আবেগের শব্দভাণ্ডারে। রণবীর একের পর এক ছবিতে ঠিক তাই করে চলেছেন। তিনি শান্ত সংযমের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন। তিনি সেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যে ভারত অবশেষে নিজের কথা শুনতে শিখছে এবং তিনি তাঁর সরল আন্তরিকতার মাধ্যমে একটি ছাপ রেখে যান।চ
এতে আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর মতো অভিনেতারা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হয়ে ওঠেন। আয়ুষ্মানের কথায় ‘রণবীর শুধু একজন চলচ্চিত্র তারকা নন— তিনি একজন গল্পকার, যিনি বিশ্বজুড়ে দর্শকদের কাছে এক কিংবদন্তিতুল্য, পৌরাণিক দেশের গল্প বলেন, যেখানকার রামায়ণের মতো মহাকাব্য অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করেছে।’
২০২৬ টাইম ১০০ সম্পর্কে
এই তালিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, পোপ লিও চতুর্দশ, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ২০২৬ সালের আর্টেমিস টু-এর কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যানের মতো বিশ্বনেতারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।