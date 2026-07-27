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    রাম-রাবণের যুদ্ধই থাকছে না! রণবীর-যশের রামায়ণ: পার্ট ১ নিয়ে দাবি পরিচালকের

    রণবীর কাপুর অভিনীত বহু প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ' ছবির প্রথম ভাগের সমাপ্তি হবে এক বড় ক্লিফহ্যাঙ্গারে। পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, গল্প এমন জায়গায় শেষ করা হবে যাতে দর্শক দ্বিতীয় ভাগ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যেই ছবির কাস্ট, ট্রেলার লিক এবং গল্প নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

    Published on: Jul 27, 2026, 08:12:40 IST
    By Tulika Samadder
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    রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' বর্তমানে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম আলোচিত ও বড় বাজেটের ছবি। পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির এই মেগা প্রোজেক্টে বলিউড, দক্ষিণী সিনেমা এবং টেলিভিশন জগতের একাধিক জনপ্রিয় তারকাকে দেখা যাবে। বিশেষ করে রাবণের চরিত্রে কেজিএফ তারকা যশকে দেখার জন্য দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে।

    রামায়ণ ছবিতে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর। (IMDb)
    রামায়ণ ছবিতে রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর। (IMDb)

    সম্প্রতি IGN-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নীতেশ তিওয়ারি জানান, 'রামায়ণ: পার্ট ১' এমন এক জায়গায় শেষ হবে, যাকে সিনেমার ভাষায় 'ক্লিফহ্যাঙ্গার' বলা হয়। তাঁর কথায়, প্রথম অংশের সমাপ্তি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই দর্শক দ্বিতীয় ভাগ দেখার অপেক্ষায় থাকেন।

    পরিচালকের মতে, রামায়ণের মতো বিশাল কাহিনি একটিমাত্র ছবিতে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই গল্পকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি দেখানো হবে, আর বাকি অংশ দ্বিতীয় ছবিতে তুলে ধরা হবে।

    এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রথম ভাগে রামের শৈশব থেকে সীতার সঙ্গে বিয়ে, অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক, বনবাস এবং সীতাহরণ পর্যন্ত ঘটনাগুলি দেখানো হতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগে হনুমানের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ, সুগ্রীব ও বানরসেনা, রাবণের রাজ্য ও পরিবার এবং লঙ্কার মহাযুদ্ধ তুলে ধরা হতে পারে।

    রামায়ণে রণবীর কাপুর।
    রামায়ণে রণবীর কাপুর।

    এরই মধ্যে ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে কিছু সংবাদমাধ্যম ও আমন্ত্রিত অতিথিদের ট্রেলার দেখানো হয়েছে। পরে সেই ট্রেলারের কিছু অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে যায়। বিশেষ করে রাবণের চরিত্রে যশের লুক নিয়ে নেটদুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। ট্রেলার লিক হওয়ার পর অনেকেই নির্মাতাদের দ্রুত অফিসিয়াল ট্রেলার প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছেন। জানা গিয়েছিল, ট্রেলারটি ২৪ জুলাই মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

    দুই ভাগে নির্মিত এই ছবিতে রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী এবং রাবণের চরিত্রে যশ অভিনয় করছেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সানি দেওল, রবি দুবে, রকুলপ্রীত সিং, অরুণ গোভিল, কুণাল কাপুর, লারা দত্ত, শিবা চাড্ডা এবং বিবেক ওবেরয়। ছবির প্রথম অংশ দীপাবলি ২০২৬-এ মুক্তি পাবে, আর দ্বিতীয় অংশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দীপাবলি ২০২৭ পর্যন্ত।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/রাম-রাবণের যুদ্ধই থাকছে না! রণবীর-যশের রামায়ণ: পার্ট ১ নিয়ে দাবি পরিচালকের
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