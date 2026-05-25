Ranveer Singh: বলিউডে ‘ব্যান’ রণবীর! ‘ডন ৩’ ছাড়ার পরেই বড় বিপাকে ‘ধুরন্ধর’ অভিনেতা

Ranveer Singh: বলিউডে ‘ব্যান’ রণবীর! ‘ডন ৩’ ছাড়ার পরেই বড় বিপাকে ‘ধুরন্ধর’ অভিনেতা
Ranveer Singh: ডন ৩ বিতর্কের মামলায় FWICE রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিনেতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা রণবীরের সঙ্গে কাজ না করে।
Ranveer Singh: ‘ডন ৩’ নিয়ে রণবীর সিং এবং ফারহান আখতারের মধ্যে চলা বিতর্ক এবার নিল অন্য মোড়। সিনেমার নির্মাতারা অভিযোগ করেছেন, রণবীর শুটিং শুরু হওয়ার ১০ দিন আগে সিনেমাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু যখন কিছু হয়নি, তখন পশ্চিম ভারতের সিনেমা কর্মীদের ফেডারেশন অর্থাৎ FWICE এর সাহায্য চাওয়া হয়।
সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, FWICE নির্মাতাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রণবীরকে নিষিদ্ধ করার খবর প্রকাশিত হয়েছে। রণবীর সিংকে ‘ডন ৩’ সিনেমা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ার জন্য FWICE একটি নন-কোঅপারেশন নির্দেশিকা জারি করেছে, অর্থাৎ অভিনেতার বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করার কথা বলা হয়েছে। রণবীরের উপর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যতদিন রণবীর ‘ডন ৩’- এর নির্মাতাদের ৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি সমাধান না করেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে কাজ না করার কথা বলা হয়েছে।
FWICE-এর তরফ থেকে বলা হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পর প্রতি ১০ দিনে তিনবার রণবীর সিংকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতার পক্ষ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। তাই প্রেস কনফারেন্স করার কথা বলা হয়েছিল যাতে ইন্ডাস্ট্রি তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পারে। এর পরে রণবীর সিংয়ের পক্ষ থেকে একটি ইমেল আসে যেখানে বলা হয়েছিল যে এই বিষয়টি FWICE-এর নয় তাই তারা হস্তক্ষেপ না করুক। এর পরেই FWICE আজ প্রেস কনফারেন্স করে এই বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।
FWICE-এর প্রধানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সংস্থার বিশ্বাস, পুরো সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি একটি বড় পরিবারের মতো কাজ করে, যেখানে আলাদা শিল্প ফর্ম এবং বিভাগের সাথে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনও প্রকল্পের সফলতায় তাদের অবদান রাখে। ফেডারেশন সকল শিল্পী এবং প্রযুক্তিবিদ, কর্মী, প্রযোজক, পরিচালককে একটি পরিবারের অংশ মনে করে।
FWICE-এর বিশ্বাস যে কোনও সিনিয়র এবং প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার হঠাৎ কোনও প্রকল্প থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিনোদন জগতের জন্য বিপজ্জনক। ভবিষ্যতে সিনেমা জগতের সকল প্রযোজকের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যে তাঁরা এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন এবং নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করুন।
সমস্যার সুত্রপাত
এপ্রিল মাসে ফারহান আখতার ফেডারেশনের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এই অভিযোগে বলা হয়েছিল যে রণবীর সিং এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে তিনটি সিনেমার চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই অভিযোগে প্রযোজক ফারহান আখতার সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনে হওয়া ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে যখন ফেডারেশন এই বিষয়ে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিল, তখন অভিনেতা এই বিষয়ে কথা বলার জন্য অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ফেডারেশনও বলেছে যে তারা ভবিষ্যতে অভিনেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিষয়টি সমাধানের জন্য প্রস্তুত।
উল্লেখ্য, কিছু বছর আগে ফারহান আখতার তার প্রযোজনা হাউসের অধীনে সিনেমা ‘ডন ৩’- এর ঘোষণা করেছিলেন। এই সিনেমার প্রথম ঝলকে রণবীরকে ‘ডন’ হিসাবে দেখা গিয়েছিল। সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু অভিনেতা আচমকা সরে দাঁড়ান এই প্রজেক্ট থেকে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথমে কিয়ারা আদভানি তার গর্ভাবস্থার কারণে সিনেমা ছেড়ে দেন এবং পরে বিক্রান্ত মেসিরও বেরিয়ে যাওয়ার খবর আসে। শেষ পর্যন্ত শুটিং শুরু হওয়ার ঠিক ১০ দিন আগে রণবীর সিংও বেরিয়ে যান। অভিনেতার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে সিনেমার শুরুতে দেরি হয়েছে এবং তিনি স্ক্রিপ্ট নিয়ে খুশি ছিলেন না। এরপর থেকেই শুরু হয় সমস্যা।