মেহেন্দিতে নাতনির নাম লিখলেন রণবীরের মা! ‘দুয়ার ঠাকুমা সেরা', ভালোবাসায় ভরে দিলেন নেটিজেনরা

মেহেন্দিতে নাতনির নাম লিখলেন রণবীরের মা! ‘দুয়ার ঠাকুমা সেরা', ভালোবাসায় ভরে দিলেন নেটিজেনরা
বাবা-মা হওয়ার পর রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন তাঁদের মেয়ে দুয়ার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তবে দুয়া কেবল তার মা-বাবার আদরের নয়, তার দাদু-ঠাকুমার কাছেও সে খুব স্নেহের। আর এবার সামনে এল সেই ঝলক।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমানে একটি ছবি ভাইরাল। সেখানে রণবীরের মা অঞ্জু সিংকে দেখা গিয়েছে হাতে নাতনি দুয়ার নাম লিখতে। মেহেদি দিয়ে তিনি হাতে নাতনির নাম লেখেন। এই এই মিষ্টি ছবিটি এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।
রণবীর সিংয়ের মায়ের এই ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে হলুদ রঙের স্যুট এবং ওড়না দেখা গিয়েছে। ছবিতে, অঞ্জু তাঁর মেহেদি লাগানো হাতের ছবি ভাগ করে নেন। আর সেখানেই লেখা ছিল তাঁর নাতনি দুয়ার নাম। তাঁর এই ছবি দেখে নেটিজেনরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন রণবীরের মাকে।
একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘তিনি কত সুন্দর ঠাকুমা।’ আরও একজন লেখেন ‘দুয়ার আরও ছবি শেয়ার করুন।’ আরও একজন লেখেন যে, ‘দুয়া কত ভাগ্যবান যে সে এত ভালোবাসা পাচ্ছে।’ একজন ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, ‘দুয়ার ঠাকুমা সেরা।’ আরও একজন লেখেন, ‘তিনি কত সুন্দর ঠাকুমা।’
উল্লেখ্য, দুয়ার তৃতীয় মাসে, অঞ্জু তাঁর নাতনির নামে তাঁর চুল দান করেছিলেন। এখন, তিনি তাঁর নাতনির নাম তার হাতে লিখে ফের নজরকাড়লেন। অনেকের মতে দীপিকা যখন কাজের জন্য বাইরে থাকেন, তখন খুদে তার ঠাকুমার কাছেই থাকে। আর সেখানে যে যত্নের কোনও অভাব হয় না তা বলাই বাহুল্য। তবে, অভিনেতারা কখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি।
কাজের সূত্রে, রণবীর সিংকে সর্বশেষ ‘ধুরন্ধর’-এ দেখা গিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যেই ফের ‘ধুরন্ধর ২'-এর শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তিনি। তবে তার আগে, তিনি তার পুরো সময় তার মেয়ে দুয়া এবং স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে কাটাচ্ছেন। অভিনেতাকে সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দেখা গিয়েছিল। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ‘ধুরন্ধর ২’-এর কাজ শুরু করতে চলেছেন, যা চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।