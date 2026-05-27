    Ranveer Singh: ‘ডন ৩’ বিতর্কের মাঝেই সদগুরুর সঙ্গে দেখা করেন রণবীর, কী প্রশ্ন করলেন অভিনেতা?

    Ranveer Singh: ‘ডন ৩’ থেকে সরে আসার পর রণবীর সিংহ এবং ফারহান আখতার এর মাঝে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। ফারহান রণবীর সিংহের বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই বিতর্কের মধ্যে রণবীর সিংহ সদগুরুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

    May 27, 2026, 19:35:17 IST
    By Swati Das Banerjee
    Ranveer Singh: রণবীর সিংহ বর্তমানে ‘ডন ৩’ ছেড়ে দেওয়ার কারণে চলমান বিতর্কের জন্য আলোচনা কেন্দ্রে রয়েছেন। ফারহান আখতার রণবীর সিং-এর বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনেমা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন, রণবীর সিং-এর বিরুদ্ধে ফেডারেশন অস্বীকৃতি নির্দেশনা জারি করেছে। এই পুরো বিতর্কের মধ্যে রণবীর সিংহ সদগুরুর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদের এই সাক্ষাতের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিওতে রণবীর সিং সদগুরুর কাছে জীবন উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দেখা যাচ্ছে।

    ‘ডন ৩’ বিতর্কের মাঝেই সদগুরুর সঙ্গে দেখা করেন রণবীর (Instagram)
    রণবীর সিং সদগুরুর সঙ্গে দেখা করার সময় জানান যে তিনি এক্স-এ পোস্ট করেছেন যে তিনি সদগুরুজির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, তাকে কী প্রশ্ন করা উচিত? রণবীরের উত্তরে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ মানুষ বলেছেন যে তাঁর থেকে জানতে চাওয়া উচিত, জীবনের উদ্দেশ্য কী?

    সদগুরু রণবীর সিং-এর প্রশ্নের উত্তর দেন:

    রণবীর সিং-এর প্রশ্নের উত্তরে সদগুরু বলেছেন, ‘যখন আপনি জিজ্ঞেস করেন যে জীবন উদ্দেশ্য কী, আপনি আসলে জিজ্ঞেস করছেন যে জীবন ব্যবহৃত হয় কী? জীবন উদ্দেশ্য সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত হিসাবের বাইরে। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নেই। জীবন আপনার বোঝার থেকে অনেক বড় একটি ঘটনা।'

    ২০২৩ সালে ডন ৩ ঘোষণা করা হয়:

    রণবীর সিং-এর কথা বললে, ২০২৩ সালে ফারহান আখতার ঘোষণা করেন যে রণবীর সিংহ ‘ডন ৩’-এ ডনের ভূমিকায় দেখা দেবেন। রণবীর সিংকে ‘ডন ৩’-এর ভূমিকায় দেখতে ভক্তরা খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন। কিন্তু এইসবের মাঝে ঘটে যায় বিপত্তি যার ফলে বলিউডে ব্যান করা হয়েছে।

    ভক্তরা ‘ডন ৩’-এর কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু খবর আসে যে রণবীর সিং ফারহান আখতারের সিনেমাটি ছেড়ে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ‘ডন ৩’ এর প্রযোজনায় দেরির কারণে রণবীর সিং খুশি ছিলেন না। এছাড়াও বলা হয়েছে যে নির্মাতাদের এবং অভিনেতার মাঝে কিছু সৃজনশীল পার্থক্য ছিল যার কারণে রণবীর সিং সিনেমা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।

