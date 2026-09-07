মুখ ভর্তি দাড়ি, লম্বা চুল, প্রলয়ের সেট থেকে ফাঁস হল রণবীরের নতুন লুক
ধুরন্ধর ছবির পর আবার প্রলয় আনতে চলেছেন রণবীর সিং। রণবীরের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করবেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ইতিমধ্যেই সিনেমার সেট থেকে একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে রণবীরের লুক নিয়ে জোর জল্পনা কল্পনা চলছে।
‘ধুরন্ধর’ ছবির পর আবার প্রলয় আনতে চলেছেন রণবীর সিং। রণবীরের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করবেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ইতিমধ্যেই সিনেমার সেট থেকে একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে রণবীরের লুক নিয়ে জোর জল্পনা কল্পনা চলছে।
অনলাইনে যে ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রণবীর একটি ছোট্ট মেয়েকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং কল্যাণী তার পাশে হাঁটছেন। কল্যাণী একটি বাদামী রঙের টপ এবং সবুজ রঙের প্যান্ট পরে রয়েছেন। অন্যদিকে রণবীরের সেই পুরনো লুক আবার ধরা পড়েছে, ঠিক যেমন ভাবে তিনি হামজা চরিত্রে সকলের সামনে ধরা দিয়েছিলেন।
ফাঁস হওয়া এই ভিডিও দেখে একজন লেখেন, এটা এটা লাস্ট অফ আস ছবির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অন্য একজন লিখেছেন, হামজার মতো একই স্টাইল এখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তৃতীয় একজন লিখেছেন, এটাই প্রমাণ করে দেয় যে উনি কতটা আলাদা। কেউ আবার ওয়াকিং ডেড ছবির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, এটি যদি ওই ছবির অর্ধেক হয় তাহলেও আমি মুগ্ধ হব।
শোনা যাচ্ছে, রণবীরের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ধুরান্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ দেশীয় বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করে এই মাইলফলক অতিক্রমকারী প্রথম বলিউড ছবির মর্যাদা পায়। ‘প্রলয়’ নিয়ে রণবীরের ভক্তদের মধ্যে প্রত্যাশা এমনিতেই অনেক বেশি।
‘প্রলয়’-কে একটি মেগা-বাজেটের জম্বি চলচ্চিত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হানসাল মেহতার ট্রু স্টোরি ফিল্মস এবং রণবীর সিংয়ের মা কসম ফিল্মসের একটি যৌথ প্রযোজনা। জানা গেছে, চলচ্চিত্রটি ৩০০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত হচ্ছে , যা এটিকে বলিউডের এযাবৎকালের অন্যতম ব্যয়বহুল চলচ্চিত্রে পরিণত করবে। জয় মেহতা পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন।
এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ‘প্রলয়’ ছবিটি হোসে সারামাগোর সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাস ‘ব্লাইন্ডনেস’ অবলম্বনে নির্মিত। তবে, হানসাল মেহতা ‘দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই খবর অস্বীকার করে স্পষ্ট করেছেন যে, ছবিটি একটি মৌলিক গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত।
Home/Entertainment/মুখ ভর্তি দাড়ি, লম্বা চুল, প্রলয়ের সেট থেকে ফাঁস হল রণবীরের নতুন লুক