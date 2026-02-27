কপালে সিঁদুর, পরনে লাল টুকটুকে সালোয়ার, বিয়ের পর স্বামীর হাত ধরে বিমানবন্দরে রশ্মিকা! দিলেন ফ্লাইং কিসও

কপালে সিঁদুর, পরনে লাল টুকটুকে সালোয়ার, বিয়ের পর স্বামীর হাত ধরে বিমানবন্দরে রশ্মিকা! দিলেন ফ্লাইং কিসও
বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা বৃহস্পতিবার বিয়ে করেছেন। বিয়ের পর, তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করেছেন, সকলেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। উদয়পুরে বিয়ের পর তাঁরা হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।
বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা বৃহস্পতিবার বিয়ে করেছেন। তাঁরা দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তেলেগু মতে এবং সন্ধ্যায় কোডাভা মতে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর, তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করেছেন, সকলেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। উদয়পুরে বিয়ের পর তাঁরা হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।
রশ্মিকা বিজয়ের সঙ্গে বিয়ের ছবি শেয়ার করেছেন এবং অভিনেতার জন্য একটি আবেগঘন ও মিষ্টি পোস্ট লিখেছেন। রশ্মিকা লিখেছেন, ‘আমার স্বামী, মিঃ বিজয় দেবেরকোন্ডা। বিচ্ছু, যখন আমি তোমার প্রতি আমার অনুভূতি বর্ণনা করার চেষ্টা করি, তখন শব্দ অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি জানো, হঠাৎ করেই আমার সমস্ত অর্জন, সংগ্রাম, সুখ, সবকিছুই তখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তুমি আমার সঙ্গে থাকো। এবার আমরা একসঙ্গে আমাদের সেরা জীবনযাপন করছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার স্ত্রী হওয়া আমার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার।’