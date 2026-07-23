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    RITABHARI CHAKRABORTY: ছাত্র বিক্ষোভ সমর্থন করায় ‘দেশদ্রোহী’ কটাক্ষ! ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নন ঋতাভরীও

    ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা শিক্ষামন্ত্রীকে সরানোর ডাকে সাড়া দিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। প্রতিবাদ আজ শুধু আটকে নেই দিল্লিতে, বরং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তরুণদের পাশে।

    Published on: Jul 23, 2026, 22:18:00 IST
    By Tulika Samadder
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    বিগত ১ সপ্তাহ ধরে কার্যত উত্তাল গোটা দেশ। আর এর পিছনে রয়েছে তরুণ প্রজন্ম। শিক্ষায় দুর্নিতীর অভিযোগ তুলে তাঁরা আজ পথে নেমেছে। এতদিন যেই জেন জি-কে শুনতে হত ‘অলস’, ‘দায়িত্বহীন’-এর মতো কথা, তাঁরাই আজ সমাজ সংস্কারের পথে। ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা শিক্ষামন্ত্রীকে সরানোর ডাকে সাড়া দিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। প্রতিবাদ আজ শুধু আটকে নেই দিল্লিতে, বরং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী, বহু তারকারাও এসে দাঁড়িয়েছেন তরুণ প্রজন্মের পাশে।

    ঋতাভরী চক্রবর্তী।
    ঋতাভরী চক্রবর্তী।

    তবে তারকারা শিকার হচ্ছেন কটাক্ষেরও। বর্তমান সরকারের সময় হওয়া দুর্নীতি বা কোনো নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খোলায় ভেসে আসছে ‘দেশদ্রোহী’ তকমা। এমনকী কটাক্ষের থেকে বাদ যাননি অরিজিৎ সিং-ও। এবার এই একইরকম আক্রমণের মুখে বাঙালি অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীও। ঋতাভরী সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরির মাধ্যমে জানালেন বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ কটাক্ষ করে বার্তা আসছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

    ঋতাভরী লিখেছেন, ‘পোস্ট আর রি শেয়ার করা স্টোরির কারণে আমাকে ক্রমাগত 'দেশদ্রোহী,' 'দেশ ছেড়ে বেরিয়া যাও' বলা হচ্ছে।’ শুধু তাই নয়, ঋতাভরী তাঁর ইনস্টার ম্যাসেজবক্স শেয়ার করে দেখিয়েছেন যে তিনি পোস্ট করে ব্যাপারটা সমনে আনার পরও তাঁর কাছে বার্তা এসেছে, ‘এই বিক্ষোভের বিশ্লেষণ আপনি ভুল করেছেন, আপনাকে দেশদ্রোহী বলা তাই ভুল কিছু না।’

    এটির স্ক্রিনশট শেয়ার করে অভিনেত্রী লিখলেন, ‘৬ দিনে এই নিয়ে ১৯জনকে ব্লক করলাম। বেরিয়ে যাও আর কখনো আসবে না আমার পরিসরে।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/RITABHARI CHAKRABORTY: ছাত্র বিক্ষোভ সমর্থন করায় ‘দেশদ্রোহী’ কটাক্ষ! ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নন ঋতাভরীও
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