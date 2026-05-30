    Rituparna-Mamata: আবার একসঙ্গে ঋতুপর্ণা-মমতাশঙ্কর, উৎসব- এর পর কোন ছবিতে জুটি বাঁধলেন তাঁরা?

    May 30, 2026, 20:15:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    Rituparna Sengupta and Mamata Shankar: ২০০০ সালে মুক্তি পেয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ছবি ‘উৎসব’। এই ছবিতে এক সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন মমতা শঙ্কর এবং ঋতুপর্ণা ঘোষ। এরপর কেটে গিয়েছে প্রায় ২৬ টা বছর। আবার একসঙ্গে ছবির পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন ঋতুপর্ণা এবং মমতা শঙ্কর।

    আবার একসঙ্গে ঋতুপর্ণা-মমতাশঙ্কর

    ছবির নাম ‘রেখা’। অনুপ দাস পরিচালিত এই ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন মমতা শঙ্কর। রেখার সহায়িকা বুলির চরিত্রে থাকবেন ঋতুপর্ণা। রেখা আর বুলির জীবনের নানান উত্থান পতন নিয়ে তৈরি হওয়া এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সায়ন মুন্সি, পাপিয়া সেন, দুলাল লাহিড়ী, রিয়া সেন সহ অন্যান্যদের।

    এই মুহূর্তে জোর কদমে চলছে শুটিং। অভিনয়ের পাশাপাশি সব দিকে নজর রাখছেন ঋতুপর্ণা। কপালে ছোট্ট টিপ, লম্বা বেণী সব মিলিয়ে যেন এ এক অন্য ঋতুপর্ণাকে দেখবেন দর্শকরা। সব থেকে বড় কথা, বহুদিন পর মমতা শঙ্করের সঙ্গে ঋতুপর্ণার সেই অভিনয় দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই আবার নস্টালজিয়ায় ভাসবেন দর্শকরা।

    ছবিটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত মমতা শঙ্কর নিজেও। এমন একটি চরিত্র যদি তিনি ফিরিয়ে দিতেন তাহলে যে সেটা অনেক বড় আক্ষেপের জায়গা হয়ে যেত, সেটা এক বাক্যে স্বীকার করেন অভিনেত্রী। আনন্দবাজারকে তাই অভিনেত্রী বলেন, ‘ছবিটি মুক্তির পর যদি সিনেমাটি দেখতাম তাহলে সত্যি মনে হতো অনেক বড় একটা জিনিস মিস হয়ে গেল। আমি এই চরিত্রটি পেয়ে ভীষণ কৃতজ্ঞ।’

    অন্যদিকে ঋতুপর্ণার কথায়, এমন একটা বাস্তবধর্মী গল্প মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়াটা ভীষণ দরকার। মমতা শঙ্করের সঙ্গে কাজ করতে পেরে তিনি নিজেও ভীষণ খুশি। রেখা চরিত্রটির পাশাপাশি বুলি চরিত্রেও যে বিভিন্ন রকম সেড রয়েছে, তা উঠে আসে অভিনেত্রীর কথায়।

    আপাতত কলকাতার আনাচে-কানাচে চলছে ছবির শ্যুটিং। সবকিছু শেষ হলেই দর্শকদের কাছে উঠে আসবে ছবির ট্রেলার-টিজার। জানা যাবে ছবি মুক্তির তারিখও। আপাতত ২৬ বছর পর এমন একটি অনন্য জুটিকে বড়পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা।

