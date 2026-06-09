Ritwick Chakraborty: ভাইফোঁটার প্রসঙ্গ টেনে অরূপকে কটাক্ষ ঋত্বিকের, উসকে দিলেন মেসি বিতর্কও

Ritwick Chakraborty: অরূপ বিশ্বাস, এই নামটা মাথায় এলেই মনে পড়ে যায় মেসি বিতর্কের কথা। কলকাতায় মেসি আসার খবরে আনন্দে বুক বেঁধেছিল সকলে, কিন্তু গোটা ঘটনাটি একটি শুধুমাত্র বিতর্ক হয়ে রয়ে গেল। মেসি বিতর্কের পরেই যে অরূপ বিশ্বাসের ওপর গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর ক্ষোভ জমে উঠেছিল, সেটা বলাই বাহুল্য।
রাজ্যের পালা বদলের পর সেই মাসুল গুনতে হচ্ছে প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। পুলিশের পাখির চোখ এখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অরূপ বিশ্বাসকে, যদিও তিনি এখনও নিখোঁজ। এই সবকিছুর মধ্যেই এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে অরূপকে এক হাত নিলেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী।
স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারের পর বারবার উঠে এসেছে অরূপ বিশ্বাসকে দেওয়া ভাইফোঁটার ছবি। টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীরা অরূপ বিশ্বাসকে প্রতিবছর ঘটা করে ভাইফোঁটা দিতেন, সেই ছবি ঘিরে বারবার তৈরি হচ্ছে বিতর্ক। যদিও প্রথম সারির অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও কার্যসিদ্ধি করার জন্য নয় বরং শুধুমাত্র সৌজন্য বজায় রাখার জন্যই তাঁরা ভাইফোঁটা দিতেন।
এবার এই ভাইফোঁটাকে সামনে রেখেই একটি পোস্ট করলেন ঋত্বিক যেখানে কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক ভাবেই তিনি কটাক্ষ করলেন অরূপ বিশ্বাসকে। ঋত্বিকের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা, ‘অ এ অজগর হ্যাংলা! আর যে মেসির সাথে চিপকে থাকে, কাল সে ভাইফোঁটাতে একলা?’ ক্যাপশনে আরও কিছু কথা জুড়ে দিয়েছেন তিনি।
ঋত্বিক লেখেন, ‘পথ চলতি দিওয়ালে একটি হেঁয়ালি লেখা আছে নজরে এলো। আমি আবার ধাঁধার উত্তর পারি না। উত্তর হয় কিনা তাও জানি না!’ ঋত্বিক মজার ছলে এ কথা লিখলেও তিনি যে এই পোষ্টের মাধ্যমে কাকে কটাক্ষ করলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
তবে এই প্রথমবার নয়, কলকাতার বুকে লিওলেন মেসিন সদ্য নির্মিত মূর্তির দুলুনি দেখেও একটি পোস্ট করেছিলেন ঋত্বিক যেখানে তিনি লেখেন, 'শুনলাম লেকটাউনে ঋত্বিক রোশন না অজিত আদারকারের মূর্তিটা নাকি নচিকেতার 'দুলছে হাওয়ায়...', গানটা গুনগুন করে গাইছে।'