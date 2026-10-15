'নেতিবাচক চরিত্র করার অনেক সুবিধা', কেন বারবার ভিলেন হতে চান ঋত্বিক?

একেন বাবুর কেরালায় কুরুক্ষেত্র ছবিতে ডাকসাইটে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। যদিও এই প্রথমবার নয় এর আগে একাধিক ছবিতে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক। কিন্তু কেন বারবার ইতিবাচক চরিত্রের থেকে নেতিবাচক চরিত্রের দিকে বেশি আকর্ষিত হয়েছেন তিনি?
সম্প্রতি নিউজ ১৮ বাংলাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে ঋত্বিক চক্রবর্তী বলেন, ‘আমার মনে হয় ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করার একটা আলাদা মজা রয়েছে। একজন ভিলেন যে সব সময় নিজের দিকটাকেই ঠিক বলে মনে করে, সে যা করছে সেটাই ঠিক, এটা একেবারে অন্যরকম ভাবে তুলে ধরতে একটা আলাদাই আনন্দ লাগে।’
ঋত্বিক বলেন, ‘ভিলেনের চরিত্র সবসময় জটিল হয়, তার দিক থেকে সেই চরিত্রকে বোঝা বা খোঁজা একটা আলাদা এই অনুভূতি। নেতিবাচক চরিত্রকে বুঝে সেটা পর্দায় ফুটিয়ে তোলার মধ্যে একটা মজা রয়েছে। তাই আমার মনে হয় আপাদমস্তক একজন ভালো মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার থেকে একজন ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করা অনেক বেশি ভালো।’
উল্লেখ্য, এর আগে ঋত্বিক আবার প্রলয়, ভিঞ্চি দা, ভীতু সহ একাধিক ছবিতে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রত্যেক চরিত্রকেই নিজের মতো সাজিয়েছেন ঋত্বিক। এবার একেন বাবুর ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হলেন ঋত্বিক।
এই ছবিতে একজন উগ্রপন্থীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন ঋত্বিক, যার বিপরীতে বা বিরুদ্ধে লড়াই করবেন একেন। ঋত্বিক এমন একজন চরিত্র যে একজন বিজ্ঞানীকে অপহরণ করেছে, তাকে উদ্ধার করার জন্যই কেরালায় যান একেন বাবু। যদিও ঋত্বিক আর অনির্বাণ এর আগে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই’, ‘মৃগয়া’ ছবিতে।
জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত একেন বাবুর এই সিনেমায় প্রথমবার এই ফ্রাঞ্চাইজের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন রাইমা সেন। বরাবরের মতো ছবিতে থাকবেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, সোমক ঘোষ, সৌহার্দ্য মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করবেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অম্বরিশ হয় ভট্টাচার্য, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, সুব্রত দত্ত।
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