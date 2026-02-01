রোহিত শেট্টির বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনায় বড় তথ্য উঠে এল সিসিটিভি ফুটেজ থেকে! জানেন তা কী?

রোহিত শেট্টির বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনায় বড় তথ্য উঠে এল সিসিটিভি ফুটেজ থেকে! জানেন তা কী?
রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে চার রাউন্ড গুলি চালানোর খবর এখন চর্চায়। এই খবরে সকলে যে বেশ অবাক হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। এই ঘটনার পর, মুম্বইয়ের জুহুতে রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ এখন বিষয়টির তদন্ত করছে। এবার এই মামলা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে।
হামলার সময় পরিচালক রোহিত শেট্টি তাঁর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করেছে। আজ তকের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মুম্বই পুলিশের ঊর্ধ্বতন সূত্র জানিয়েছে যে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, গুলি চালানোর সময় কেবল একজনই অভিযুক্ত ছিল। পুলিশ এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে, অভিযুক্ত হেঁটে যাওয়ার সময় গুলি চালায়।
পুলিশ প্রতিটি দিক তদন্ত করছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্র জানিয়েছে যে, তদন্তে গ্যাংস্টারদের যোগসূত্রের সম্ভবনাও খতিয়ে দেখা হবে। গুলি চালানোর পরের ভিডিয়োগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। এই ভিডিয়োগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, রোহিত শেট্টির বাড়ির বাইরে এবং এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কী বলছেন?
রোহিত শেট্টির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় নেটিজেনরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একজন নেটিজেন লিখেছেন, ‘যারা এটা করেছে তাদের দ্রুত ধরুন। রোহিত স্যারের কোনও ক্ষতি হওয়া উচিত নয়।’ আরও একজন লেখেন, ‘ঈশ্বর যেন সবকিছু ঠিকঠাক করে দেন।’ আর একজন পরিচালকের ছবির সব জনপ্রিয় চরিত্রদের প্রসঙ্গ টেনে জানতে চান, ‘সিম্বা, সূর্যবংশী এবং সিংঘাম কোথায়?’
এখনও পর্যন্ত, রোহিত শেট্টির বাড়িতে হামলার কারণ বা কারণ সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কাজের সূত্রে রোহিত শেট্টি ‘গোলমাল’, ‘সিংঘাম’ এবং ‘দিলওয়াল’- এর মতো ছবি পরিচালনা করেছেন। ভক্তরা প্রায়শই তার ছবিতে অ্যাকশনের নানা দৃশ্য দেখতে পান।
