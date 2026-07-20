Messi-Arup-Rudranil: বিশ্বকাপে মেসির হারের ‘দায়’ অরূপ বিশ্বাসের! আর্জেন্তিনার পরাজয়ে মনে দুঃখ নিয়েই খোঁচা রুদ্রনীলের

Messi-Arup-Rudranil: বিশ্বকাপে মেসির হারের ‘দায়’ অরূপ বিশ্বাসের! আর্জেন্তিনার পরাজয়ে মনে দুঃখ নিয়েই খোঁচা রুদ্রনীলের
আর্জেন্তিনার ভক্ত রুদ্রনীল ঘোষ একরাশ দুঃখ নিয়েই মিডিয়ার মুখোমুখি হন। বলেন ‘বুকে পাথর চাপা দিয়ে সয়ে নিচ্ছি’! এরপর অরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে মস্করাও করেন।
ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আর্জেন্টিনা। লিয়োনেল মেসির মতো ফুটবলার পায়ে বল পায়নি বললেই চলে। আর্জেন্টিনার হারে মন ভেঙেছে বহু সমর্থকের। রবিবার রাত জেগে খেলা দেখেছিল তারকা থেকে সাধারণ মানুষ। এদিকে আর্জেন্টিনা হারতেই সব দোষ অরূপ বিশ্বাসের কাঁধে চাপালেন বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ।
ফাইনালের পর মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে অভিনেতা-বিজেপি নেতা বললেন, ‘আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার হতে পারি, মেসি ভক্ত হতে পারি, তবে আজকে ব্রিলিয়ান্টলি যারা খেলেছে, তারাই জিতল। দুঃখ হচ্ছে, অনেকে অনেক কথা বলছে, বুকে পাথর চাপা দিয়ে সয়ে নিচ্ছি। আবার পরের ওয়ার্ল্ডকাপে দেখা হবে। তখন না হয় কথা হবে।’
এরপর মস্করা করে আরও বলেন, ‘অনেকে বলছে যে অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যদি মেসির না দেখা হত, তাহলে রেজাল্ট অন্যরকম হত। দুঃখ পেয়েছি কী আর করা যাবে।’
কলকাতায় মেসি কাণ্ড:
২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া চরম অব্যবস্থা, ভিআইপি সংস্কৃতির তাণ্ডব এখনো বাঙালির স্মৃতিতে দগদগে। বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম এক লজ্জাজনক অধ্যায় হয়ে রয়েছে এটি। 'মেসি জিওএটি ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে লিওনেল মেসি কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হন। তবে মাঠে সাধারণ দর্শক বা ফুটবলপ্রেমীদের বদলে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বৃত্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা (ভিআইপি) হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েন। শুধু তাই নয়, মেসির কোমরে হাত দিয়ে মাঠে ঘুরতেও দেখা যায় অরূপকে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কেটেও সাধারণ সমর্থকরা প্রিয় তারকাকে ভালো করে দেখতে পাননি বলে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মেসিও নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ ছাড়েন অব্যবস্থার কারণে। এরপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের চেয়ার ভাঙচুর করা হয় এবং পুলিশ ও মাঠের দিকে বোতল ছোঁড়া হয়। গ্রেফতার হন ইভেন্টের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত।
আবার আসতে পারেন মেসি!
এদিকে খবর আবার কলকাতায় আসতে পারেন লিয়োনেল মেসি। শতদ্রু দত্তের উদ্যোগেই মেসির আবার কলকাতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে খবর। এ বার কলকাতায় ম্যাচও খেলতে পারেন লিয়ো। শতদ্রু আপাতত আমেরিকায়। জানিয়েছেন শুধু বিশ্বকাপ দেখতে যাননি তিনি! মেসির টিমের সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে শতদ্রুর।
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