রবিবার ইডেনে মুখোমুখি! ‘রোগা হয়ে গিয়েছ একটু…’, বললেন রূপম, কী জবাব সৌরভের?

রবিবার ইডেনে মুখোমুখি! ‘রোগা হয়ে গিয়েছ একটু…’, বললেন রূপম, কী জবাব সৌরভের?
রবিবার বৃষ্টিভেজা ইডেনে পারফর্ম করেন রূপম ইসলাম। লেজার শো আর আতসবাজির রোশনাইয়ে সঙ্গে রূপমের কণ্ঠ, এক অন্য দুনিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল শ্রোতাদের। ব্যাকস্টেজে মুখোমুখি হন সৌরভের সঙ্গে। কী কথা হয় দুই তারকার?
ইডেনে বেঙ্গল টি-২০ লিগের জোড়া ফাইনাল ছিল রবিবার। সকালে মেয়েদের ম্যাচ আর রাতে পুরুষদের। আর তারই মাঝে বিকেলে ছিল রূপম ইসলাম ও তাঁর ব্যান্ড ফসিলসের শো। সাকালে বৃষ্টির কারণে পিছিয়ে যায় মহিলাদের ম্যাচটি। তবে সামান্য দেরিতে হলেও হয় রূপমের কনসার্ট। লেজার শো আর আতসবাজির রোশনাইয়ে সঙ্গে রূপমের কণ্ঠ, বৃষ্টিভেজা ইডেনে যেন তৈরি হয়েছিল এক স্বর্গীয় পরিবেশ। বিষাক্ত মানুষ, আরও একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ ও হাসনুহানা, এই তিনটি গান পরিবেশন করেন তিনি। শো-র একাধিক ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
তবে স্টেজে রূপমের ম্যাজিক যেমন নেটপাড়ার মন কেড়েছে, তেমনই ব্যাকস্টেজের একটি বিশেষ মুহূর্তও এসেছে সামনে। যেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলে রূপের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছেন রূপম ও তাঁর পত্নী রূপসা। রূপের সঙ্গে ছবিও তোলেন সৌরভ।
এমনকী, সৌরভকে দেখে রূপম বলে ওঠেন, ‘অনেকদিন পরে দেখা হল। একটু ঝরিয়েছ নিজেকে (রোগা হয়ে গিয়েছ)’। আর তাতে দাদার জবাব, ‘আসলে আমি রোগা থাকি। রোগা হওয়ার চেষ্টা করি না। ইটস জাস্ট আ প্রসেস। শরীরচর্চা, ডায়েট এসব চলে।’
একাধিক সাক্ষাৎকারে মহারাজ জানিয়েছেন যে, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে মূলত লো কার্ব (কম কার্বোহাইড্রেট) ও হাই প্রোটিন ডায়েট মেনে চলেন। মটন, চিংড়ির মতো খাবার বাদ দিয়েছেন জীবন থেকে। খুব বেশি তেলমশলা যুক্ত খাবারও খান না আর। এমনকী বাদ আইসক্রিম, অতিরিক্ত মিষ্টি ও বাইরের ভাজাপোড়া খাবার থেকেও দূরে থাকেন।
বরাবরই খাদ্যরসিক তিনি। তবে বর্তমানে শরীরের কথা মাথায় রেখেই এত কড়াকড়ি। নিজেকে ফিট রাখতে বছরে একমাত্র একটা দিন, নিজের জন্মদিনে বিরিয়ানি খান দাদা।
সৌরভের বায়োপিক
আপাতত ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে 'প্রিন্স অফ ক্যালকাটা'-র বায়োপিক নিয়ে। ছবিতে 'দাদা'র ভূমিকায় অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও। সৌরভের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী তানিয়া মানিকতলা। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়-কে দেখা যাবে সৌরভের বাবার চরিত্রে। সৌরভের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন টলিউডের পরিচিত মুখ অপরাজিতা আঢ্য। প্রাথমিকভাবে ছবির নাম রাখা হয়েছে 'দাদা: দ্য সৌরভ গাঙ্গুলি স্টোরি'।
খুব জলদি সৌরভ ফিরছেন সঞ্চালনায়। স্টার জলসায় পুজোর পর থেকেই শুরু হবে বাংলা বিগ বস। যার দায়িত্ব সামলাবেন মহারাজ। এছাড়াও স্টার জলসারই আরেকটি শো সঞ্চালনা করার কথা রয়েছে তাঁর। এদিকে, জি বাংলার দাদাগিরি থেকে সৌরভ সরে দাঁড়ানোর পর, সেই দায়িত্ব গিয়েছে দেবের হাতে।
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