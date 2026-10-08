নানার মৃত্যুতে শোকাহত সলমন, বাতিল করলেন মুম্বই ইভেন্ট
গোয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর বলিউড অভিনেতা সলমন খানের বৃহস্পতিবারের মুম্বাইয়ের নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়েছে।
গোয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর বলিউড অভিনেতা সলমন খানের বৃহস্পতিবারের মুম্বাইয়ের নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়েছে। এই দুই অভিনেতা সঞ্জয় লীলা বনশালির 'খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল' (১৯৯৬) ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এবং পাটেকরের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগৎ শোক পালন শুরু করার মধ্যেই সলমনের অনুষ্ঠানটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত আসে।
বৃহস্পতিবার বান্দ্রার তাজ ল্যান্ডস এন্ড-এ জিবি রিয়েলটি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সলমনের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। এই দুই অভিনেতা ‘খামোশি’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, যেখানে নানা মনীষা কৈরালার অ্যানির বাবা জোসেফের চরিত্রে এবং সলমন রাজের চরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটিতে সীমা বিশ্বাসও অভিনয় করেছিলেন, যা সঞ্জয়ের শুরুর দিকের এবং বহুল স্মরণীয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম।
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৮ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, গোয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নানা মারা যান। চিকিৎসকেরা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সিপিআর দিয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু ভোর আনুমানিক ৫টা ২০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
তাঁর শেষ জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই অভিনেতার মৃত্যু হয়। ৪ অক্টোবর, পাটেকর গোয়ার ডোনা পাউলায় সম্রাট ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।
নানার মৃত্যুতে বিনোদন জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর সঙ্গে আসন্ন ছবি ‘বনবাস’-এ কাজ করা রাজপাল যাদব তাঁর সহ-অভিনেতার প্রতি একটি আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।
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রজনীকান্ত, কমল হাসান, চিরঞ্জীবি, জুনিয়র এনটিআর, আলু অর্জুন, রণবীর সিং, আলিয়া ভাট, সঞ্জয় দত্ত এবং অক্ষয় কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি অভিনেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পাটেকরকে “একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি” বলে অভিহিত করেছেন।
শক্তিশালী অভিনয়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি কর্মজীবন
১৯৫১ সালের ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রে বিশ্বনাথ পাটেকর নামে জন্মগ্রহণকারী নানা পাটেকর ১৯৭৮ সালে ‘গমন’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশের আগে থিয়েটারে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। সময়ের সাথে সাথে, তিনি জটিল এবং প্রায়শই তীব্র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিতি লাভ করেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বর, সংলাপ বলার ভঙ্গি ও পর্দায় উপস্থিতি সহজেই চেনা যেত।
'ওয়েলকাম' (২০০৭) ছবিতে গ্যাংস্টার উদয় শেঠি চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম জনপ্রিয় কৌতুক চরিত্রে পরিণত হয়। ২০১৫ সালে 'ওয়েলকাম ব্যাক'-এ তিনি এই চরিত্রে ফিরে আসেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'রাজনীতি' (২০১০) এবং মারাঠি ড্রামা 'নাটসম্রাট', যা তাঁর পরবর্তী ক্যারিয়ারের অন্যতম প্রশংসিত অভিনয় হিসেবে পরিগণিত হয়।