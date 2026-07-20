Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Salman Khan Health Update: বলিরেখা, ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে চর্চা! ভক্তদের উদ্দেশে কী বললেন সলমন খান?

    সম্প্রতি সলমন খানের কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অভিনেতাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব অসুস্থ। অনেক বয়স্কও লাগছিল। এবার সলমন নিজেই কিছু নতুন ছবি শেয়ার করেছেন এবং অনুরাগীদের জন্য প্রশ্ন ছোঁড়েন, ‘আপনাদের শরীর কেমন আছে?’

    Published on: Jul 20, 2026, 12:09:52 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডের ‘দাবাং’ তারকা সালমান খানকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর চর্চা চলছে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অভিনেতার কিছু ছবি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নেটিজেনদের একাংশ। অনেকেরই দাবি ছিল, সলমের মুখে আগের সেই জেল্লা নেই, বরং বলিরেখা স্পষ্ট। কেউ কেউ আবার আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অভিনেতা অসুস্থ নন তো? এই সব জল্পনার মধ্যেই নতুন পাঁচটি সাদা-কালো ছবি পোস্ট করে ভক্তদের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সলমন খান। আর সেই পোস্ট ঘিরেই আবারও শুরু হয়েছে আলোচনা।

    সলমন খানের ভাইরাল ফোটো।
    সলমন খানের ভাইরাল ফোটো।

    ভক্তদের খোঁজ নিলেন সলমন

    সলমন খান নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঁচটি নতুন সাদা-কালো ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিগুলিতে অভিনেতাকে হালকা খোঁচাখোঁচা দাড়ি এবং মাথায় টুপি পরে দেখা যাচ্ছে। ছবিগুলি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের শরীর কেমন আছে?’ সলমনের এই নতুন পোস্টে মুহূর্তের মধ্যেই ভক্তদের প্রতিক্রিয়ার বন্যা বয়ে যায়।

    কী বলছেন নেটিজেনরা?

    একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ভাই, আমরা তো ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘আপনি ভালো থাকলেই আমরা সবাই ভালো থাকব, স্যার।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘আল্লাহ আপনাকে সবসময় সুখে রাখুন।’ আরও একজন লেখেন, ‘আপনি আছেন বলেই সিনেমা আছে, আপনি না থাকলে সিনেমাই শেষ।’ আবার এক ভক্তের মন্তব্য, ‘ভাই, আপনার নতুন ছবিগুলো দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ আপনাকে সবসময় সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।’

    সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ছবিগুলিতে সালমান খানকে বাদামি রঙের ঢিলেঢালা শার্ট এবং প্যান্ট পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। নিজের হাসি এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দিয়ে বরাবরই ভক্তদের মুগ্ধ করে আসা অভিনেতাকে এবার কিছুটা আলাদা লাগছিল। তাঁর মুখে আগের মতো জেল্লা ছিল না, বলিরেখাও স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। বর্তমানে সালমানের বয়স ৬০ পেরিয়েছে। সেই হিসেবে মুখে বলিরেখা থাকা স্বাভাবিক হলেও, গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজের ব্যক্তিত্ব, সুদর্শন চেহারা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করে আসছেন তিনি। ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সুদর্শন অভিনেতা হিসেবে তাঁর পরিচিতি থাকায়, এমন চেহারা দেখে অনেক ভক্তই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

    সামনে কোন কোন ছবিতে দেখা যাবে সলমনকে?

    কাজের ক্ষেত্রে আগামী দিনে সলমন খানকে ‘মাতৃভূমি’ এবং দক্ষিণী প্রযোজনা সংস্থার ‘SVC63’ ছবিতে দেখা যাবে। ‘মাতৃভূমি’-র মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে আশা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে ‘SVC63’-র শুটিং বর্তমানে চলছে। এই ছবিতে সলমনের বিপরীতে অভিনয় করবেন দক্ষিণী অভিনেত্রী নয়নতারা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Salman Khan Health Update: বলিরেখা, ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে চর্চা! ভক্তদের উদ্দেশে কী বললেন সলমন খান?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes