‘ওই ঘরে কখনও একা থাকিনি...’, সত্যিই কি সলমনের গ্যলাক্সিতে আছে অশরীরীর ছায়া?

‘ওই ঘরে কখনও একা থাকিনি...’, সত্যিই কি সলমনের গ্যলাক্সিতে আছে অশরীরীর ছায়া?
বলিউড তারকা সলমন খান করণ জোহরের ‘কফি উইথ করণ’-এর নবম সিজনে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন সলমন জানান যে, তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে যে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, সেখানকার শোবার ঘরে একটি রহস্যময় উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।
বলিউড তারকা সলমন খান করণ জোহরের ‘কফি উইথ করণ’-এর নবম সিজনে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন সলমন জানান যে, তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে যে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, সেখানকার শোবার ঘরে একটি রহস্যময় উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন।
করণ স্মরণ করেন, তিনি সলমনকে ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’-এর প্রস্তাব দিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর প্রথমবার যাওয়ার কথা স্মরণ করে করণ বলেন, সলমন তাঁর বাবা সেলিম খান, মা সালমা খান এবং ভাই আরবাজ ও সোহেল সহ পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তিনি এটা দেখে অবাক হয়েছিলেন যে সালমানের একটি ছোট শোবার ঘর ছিল, যেখানে কেবল একটি আলমারি আর একটি বিছানা ছিল।
সলমন স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘আমি ওই ঘরে কখনও একা থাকিনি। আমি সবসময় এমন একজনের সাথে থাকতাম যাকে আমি কখনো দেখিনি, শুধু তার শব্দ শুনতাম আর আমার পেছনে তার উপস্থিতি অনুভব করতাম। যতবারই আমি ঘর থেকে বের হতাম, আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলে উঠত। আলমারিগুলো নিজে থেকেই খুলে যেত, মিউজিক সিস্টেমটা নিজে থেকেই চালু হয়ে যেত। যখনই আমি বাথরুমে থাকতাম, বাইরে কারও উপস্থিতি টের পেতাম, সে আলমারিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করত।’
করণ যখন জিজ্ঞাসা করলেন ঘরটি ভুতুড়ে ছিল কিনা তখন সলমন বলেন, ‘ভুতুড়ে নয়, তবে আমি একটি উপস্থিতি অনুভব করতাম। যখনই আমি গান বাজাতাম, আমার পিছনে তার উপস্থিতি টের পেতাম। তাই, আমি তার জন্য গান বাজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। বাইরে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, এবং যখনই আমরা সেখানে খেলতাম, আমরা শুনতে পেতাম যে ঘরের ভিতরে কেউ আছে। এটা আমাকে কখনও ভয় পাইয়ে দেয়নি, কিছুই হয়নি। আমার একমাত্র অনুরোধ ছিল, আপনি যদি সত্যিই একজন সুন্দরী মহিলা হন, তাহলে নিজেকে আমার সামনে প্রকাশ করুন।’
সলমনকে পরবর্তীতে মাতৃভূমিতে দেখা যাবে। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত, ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রাঙ্গদা সিং। মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
দিল রাজুর প্রযোজনায় সলমনের আরও একটি প্রজেক্ট রয়েছে, যার নাম শোনা যাচ্ছে ‘মনস্টার’। ভামসি পাইদিপল্লি পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন সালমান ও নয়নতারা। ছবিটি ২০২৭ সালের ইদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
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