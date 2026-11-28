প্রাণের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার বলায় পেরিয়ে ছোট্ট ভক্তকে আদর করলেন সলমন
এই মুহূর্তে বলিউডের অনেক তারকাদের রয়েছে প্রাণ সংশয়। যেভাবে একের পর এক হুমকির চিঠি এবং ফোন আসছে, তাতে আগামী বেশ কিছু মাস বলিউড তারকাদের সমাবেশ এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুম্বই পুলিশের তরফ থেকে।
এই মুহূর্তে বলিউডের অনেক তারকাদের রয়েছে প্রাণ সংশয়। যেভাবে একের পর এক হুমকির চিঠি এবং ফোন আসছে, তাতে আগামী বেশ কিছু মাস বলিউড তারকাদের সমাবেশ এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুম্বই পুলিশের তরফ থেকে। যেখানে অতিরিক্ত ভিড় থাকবে, সেখানে তারকাদের না যাওয়ার জন্যই অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। কিন্তু এত কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও ভাইজানের একটি মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল যা দেখে মন ভালো হয়ে গেল সকলের।
শুক্রবার সন্ধ্যায় চিত্রাঙ্গদা সিংয়ের সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখতে পাওয়া যায় ভাইজানকে। খুব সম্ভবত মাতৃভূমি ছবির প্রচারের কাজ সেরে ফিরছিলেন তিনি। প্রতিবারের মতো সলমন খানের চারিপাশে ছিল কড়া নিরাপত্তা। ছবি শিকারীরা দূর থেকে ছবি তুলছিলেন। ঠিক যে সময় সলমন ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় একটি ছোট্ট ছেলে অভিনেতার কাছে দৌড়ে যায়। আর শিশুটিকে দেখে সলমন খানও না হেসে থাকতে পারে না।
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ছেলেটি কাছে আসতেই সলমন তাঁকে আদর করেন এবং ছেলেটি চুমু খাওয়ার জন্য কাছে আসতেই ভাইজান তার কপালে একটি চুমু এঁকে দেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি সুন্দর মুহূর্ত বাঁচতে পেরে শিশুটিও খুব খুশি ছিল। এরপর সকলের দিকে হাত নাড়িয়ে সলমন খান নিজের গাড়ির দিকে রওনা হন।
এই মনমুগ্ধকর দৃশ্যটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই একজন লিখেছেন, সোনালী হৃদয়ের আলফা। অন্য একজন লিখেছেন, উনি বাচ্চাদের ভীষণ ভালোবাসেন। তৃতীয় একজন লিখেছেন, কি নিষ্পাপ একজন মানুষ। ভাবুন তো ওঁর যদি নিজের সন্তান থাকতো কি ভালো হতো।
সম্প্রতি সলমন ‘কফি উইথ করণ’ সিজন ৯-এর অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। পর্ব চলাকালীন, অভিনেতা স্বীকার করেন যে তিনি বাবা হতে চান এবং বলেন, ‘আমিও কোনো এক সময় সন্তান নিতে চাই। এটা সবচেয়ে অসাধারণ একটা ব্যাপার, এবং আপনার যখন সন্তান হয়েছিল তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। তাই, আপনি কখনোই বলতে পারবেন না যে আপনি একা; আপনার দুটি সুন্দর সন্তান আছে।’
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সলমন খানের আসন্ন সিনেমা সম্পর্কে
সলমন তার আসন্ন ছবি ‘মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’-এর মুক্তির অপেক্ষায় আছেন। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবিতে সালমান খান এবং চিত্রাঙ্গদা সিং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং এটি ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকার সংঘাত থেকে অনুপ্রাণিত। এই যুদ্ধভিত্তিক সিনেমায় সলমন একজন সেনা কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন জেসন থাম, হীরা সোহাল, অনুপ বিক্রম শাহী, জেইন শ, অভিলাষ চৌধুরী এবং যশপাল শর্মা সহ আরও অনেকে। ছবিটি ২০২৬ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।