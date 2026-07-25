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    Shabana Azmi: ছাত্র আন্দোলনের মাঝেই অসুস্থ শাবানা আজমি! ১০২ জ্বর, আক্রান্ত সোয়াইন ফ্লু-তে

    দিল্লির চলমান ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক অভিনেত্রী শাবানা আজমি এবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর ১০২ ডিগ্রি জ্বর এসেছে এবং চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে নির্ধারিত কর্মসূচিতে আর যোগ দিতে পারেননি তিনি।

    Published on: Jul 25, 2026, 14:00:22 IST
    By Tulika Samadder
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    দিল্লির জন্তর মন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি শুরু থেকেই প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে আসছেন বলিউড অভিনেত্রী শাবানা আজমি। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি একাধিকবার সরাসরি উপস্থিত থেকেছেন, আবার সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁদের দাবির পক্ষে সরব হয়েছেন। তবে এবার অসুস্থতার কারণে নির্ধারিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারলেন না অভিনেত্রী।

    শাবানা আজমি সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত। (instagram)
    শাবানা আজমি সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত। (instagram)

    শাবানার টিমের প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, তিনি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁর ১০২ ডিগ্রি জ্বর রয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বেড রেস্টে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ওই দিন তাঁর আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তা সম্ভব হয়নি।

    শুধু আন্দোলনের ময়দানেই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের সমর্থনে একাধিক পোস্ট করেছেন শাবানা। একটি পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, ‘সত্যি বললে ফাঁসি ও ফাঁসের ভয় থাকে। তবুও আসল প্রশ্ন হল, সেই ফাঁসের পর কী রয়েছে?’

    অন্য একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং গোটা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবিতে আমি জন্তর মন্তরের আন্দোলনস্থলে আমার তরুণ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। দেশের সাফল্য বিচার করতে হলে জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং নারী ক্ষমতায়নের জন্য বরাদ্দ করা উচিত।’

    এর আগেও একটি আন্দোলনের সময় শাবানা আজমির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল এবং তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সুস্থ হওয়ার পরও তিনি আবার আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

    এছাড়া, আন্দোলনের সময় টিয়ার গ্যাস ছোড়ার ঘটনায় তাঁর হাঁপানির সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় শাবানা জানান, তাঁর হাঁপানি রয়েছে এবং টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় তিনি অ্যাজমার অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। তবে সঙ্গে ইনহেলার থাকায় দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। পরে তাঁকে একটি ভবনের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারেন। এরপরও তিনি আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সাহস ও দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন।

    উল্লেখ্য, দিল্লির জন্তর মন্তরে গত এক মাস ধরে ছাত্রদের এই আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকও অনশন-সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। দিল্লি থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Shabana Azmi: ছাত্র আন্দোলনের মাঝেই অসুস্থ শাবানা আজমি! ১০২ জ্বর, আক্রান্ত সোয়াইন ফ্লু-তে
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