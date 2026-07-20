আংশিক অচেতন শাবানা, ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থনে যন্তর মন্তরে গিয়ে অসুস্থ অভিনেত্রী! ঘটনাস্থল থেকে বের করলেন পড়ুয়ারা

আংশিক অচেতন শাবানা, ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থনে যন্তর মন্তরে গিয়ে অসুস্থ অভিনেত্রী! ঘটনাস্থল থেকে বের করলেন পড়ুয়ারা
দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শাবানা আজমি। ৭৫ বছরের অভিনেত্রীর দুর্বল অবস্থায় নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে সোমবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী শাবানা আজমি। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ৭৫ বছর বয়সি অভিনেত্রীকে অত্যন্ত দুর্বল ও আংশিক অচেতন অবস্থায় দেখা যায়।
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, কয়েকজন উপস্থিত ব্যক্তি শাবানার হাত ধরে তাঁকে ভিড়ের মধ্য থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই সময় কয়েকজন পড়ুয়া নিরাপত্তারক্ষীদের গেট খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন, যাতে অভিনেত্রীকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। তাঁরা নিরাপত্তাকর্মীদের জানান, অসুস্থ ব্যক্তিটি শাবানা আজমি। এরপর গেট খুলে দেওয়া হলে তাঁকে একটি নিরাপত্তা কেবিনের কাছে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। প্রাথমিকভাবে ঠিক কী কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
উল্লেখ্য, রবিবারই যন্তর মন্তরে পৌঁছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং অনশনরত অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শাবানা আজমি। সেই সফরের ভিডিয়োও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
অসুস্থ হওয়ার আগে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া বক্তব্যে শাবানা বলেন, বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি তুলে ধরতে এবং সংবিধানপ্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতেই সেখানে এসেছেন।
মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের উল্লেখ করে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং আন্দোলনকারীদের সহিংসতার পথে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই।
এদিকে, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের আরও তারকা এই আন্দোলনে যোগ দেবেন কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে শাবানা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, কেন একই ধরনের প্রশ্ন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী মহলের উদ্দেশে করা হয় না? তাঁর মতে, বারবার বলিউডের অংশগ্রহণ নিয়েই আলোচনা হলে আন্দোলনের মূল ইস্যু থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
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