Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah Rukh Khan: অস্কারের মঞ্চে শাহরুখের ‘ওম শান্তি ওম’, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অভিনেতার

    Shah Rukh Khan: শাহরুখ খান সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন যে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি পৃথিবীর বাদশা। এর কারণ হল একাডেমি তাঁর একটি ভিডিও শেয়ার করেছে।

    Apr 18, 2026, 12:45:32 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Shah Rukh Khan Expresses Gratitude To Academy Awards: বলিউডের কিং খানকে শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই পছন্দ করা হয়। সম্প্রতি অস্কারে শাহরুখের 'ওম শান্তি ওম'-এর একটি দৃশ্য শেয়ার করা হয়েছে। এই নিয়ে অ্যাকাডেমিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শাহরুখ। তিনি আরও বলেন যে এখন তিনি অনুভব করছেন যে তিনি পুরো বিশ্বের রাজা।

    অস্কারের মঞ্চে শাহরুখের ‘ওম শান্তি ওম’
    অস্কারের মঞ্চে শাহরুখের ‘ওম শান্তি ওম’

    শাহরুখ খান তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ভিডিওটির একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি লেখেন, ‘ধন্যবাদ অ্যাকাডেমি, আমার এই স্মৃতি সতেজ করার জন্য। এখন আমি সত্যিই অনুভব করছি যে আমিই পুরো দুনিয়ার রাজা। হাহা।’ প্রসঙ্গত, অ্যাকাডেমির তরফে ভিডিওটি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, ‘ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে। ছবিটি ওম শান্তি ওম।’

    সিনেমার দৃশ্য প্রসঙ্গে

    ‘ওম শান্তি ওম’ ছবিতে অভিনয় করে শাহরুখ সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছে। সেই দৃশ্যে অভিনেতা বলেন, ‘যে আপনি যদি তীব্রভাবে কিছু চান, তবে পুরো মহাবিশ্ব আপনার সাথে দেখা করার জন্য এটি গ্রহণ করে।’ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ফারাহ খান লেখেন, 'আমি অ্যাকাডেমি, শাহরুখ খান, ময়ূর পুরীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাকে এই পোস্ট পাঠিয়েছেন। পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত।

    'ওম শান্তি ওম' পরিচালনা করেছিলেন ফারাহ খান। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। এটিই ছিল দীপিকার প্রথম হিন্দি ছবি। এর মধ্য দিয়ে বলিউডে পা রাখেন তিনি। এ ছাড়া ছবিতে আরও অভিনয় করেছিলেন অর্জুন রামপাল, কিরণ খের, শ্রেয়াস তালপাড়ে। ওম শান্তি ওম বিশ্বব্যাপী ১৪৮.২০ কোটি আয় করেছে। একই সময়ে, ভারত ১০৫.৬৩ কোটি আয় করেছে।

    শাহরুখ খানের পেশাদার জীবন সম্পর্কে কথা বললে

    শাহরুখ শেষবার দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালে পাঠান, জওয়ান এবং ডাঙ্কি ছবিতে। যখন পাঠান বিশ্বব্যাপী ১০৫৫ কোটি আয় করেছে, জওয়ান ১১৬০ কোটি আয় করেছে। ডাঙ্কি অবশ্য বিশ্বব্যাপী ৪৫৪ কোটি আয় করেছে।

    শাহরুখের আসন্ন ছবি

    শাহরুখকে 'কিং ছবিতে' দেখা যাবে আগামী দিনে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন প্রমুখ। বলা হয়েছে, চলতি বছরের ক্রিসমাসে মুক্তি পেতে পারে ছবিটি।

    Home/Entertainment/Shah Rukh Khan: অস্কারের মঞ্চে শাহরুখের ‘ওম শান্তি ওম’, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অভিনেতার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes