Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৪৭-এও অবিবাহিত থাকা নিয়ে ট্রোল শমিতাকে! ‘বিয়ে করে কী এমন করে ফেললেন?’, ট্রোলারদের কড়া জবাব নায়িকার

    শমিতা শেট্টির বয়স ৪৭ এবং এখনও বিয়ে করার কোনও তাড়া তাঁর নেই। শমিতা বরাবরই বলে এসেছেন যে তিনি শুধু বিয়ের জন্য বিয়ে করতে চান না। কিন্তু এই নিয়ে অভিনেত্রীকে বিস্তর ট্রোলের শিকার হতে হয়েছে। এবার এইসব ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন শমিতা।

    May 28, 2026, 08:50:29 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শমিতা শেট্টির বয়স ৪৭ এবং এখনও বিয়ে করার কোনও তাড়া তাঁর নেই। এমনকী তাঁর বোন, অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির (৫০) ১৪ বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে, তখনও শমিতা বরাবরই বলে এসেছেন যে তিনি শুধু বিয়ের জন্য বিয়ে করতে চান না। কিন্তু এই নিয়ে অভিনেত্রীকে বিস্তর ট্রোলের শিকার হতে হয়েছে। এবার এইসব ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন শমিতা।

    ৪৭-এও অবিবাহিত থাকা নিয়ে ট্রোল শমিতাকে! ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন নায়িকা
    ৪৭-এও অবিবাহিত থাকা নিয়ে ট্রোল শমিতাকে! ট্রোলারদের কড়া জবাব দিলেন নায়িকা

    শমিতা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে একটি ট্রোলের স্ক্রিনশট পোস্ট করেন, যেখানে তাঁর পোস্টে অযাচিত মন্তব্য করা হয়েছিল। তিনি সেই মন্তব্যগুলোর জবাব দিতে একটি নোট লেখেন, যার শুরুটা ছিল এভাবে, ‘আমি এই চমৎকার সুযোগটি নিয়ে আপনাদের এই চমৎকার মন্তব্যগুলোর জবাব দিতে চাই, ‘আপনার বয়স হয়ে গিয়েছে, আগের মতো আর নেই’, হ্যাঁ, আমাকে দেখতে আলাদা লাগবেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলে যায়, এটাই জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। শারীরিক চেহারা সহ কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়! কিন্তু আমার বয়সের তুলনায়, আমি সুস্থ, ফিট এবং সুখী। সর্বশক্তিমান আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ… আর এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

    তিনি আরও একটি মন্তব্যের উত্তর দেন, যেখানে লেখা ছিল, 'যদি সময়মতো বিয়ে করে ফেলতেন, তাহলে আপনার বাচ্চারা এতদিনে বড় হয়ে যেত': তো? হ্যাঁ, আপনি তো খুবই সাধারণ একটা কথাই বলেছেন… তাতে কী? বিয়ে করে আবার কী এমন করে ফেললেন ভাই? সবচেয়ে বড় কথা হল, আপনি কেন আমাদের মতো অবিবাহিত মহিলাদের বয়স নিয়ে ঠাট্টা করতে এবং আপনার পিতৃতান্ত্রিক, আদিম, পুরুষ-কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে ফলো করেন! দয়া করে এক্ষুনি আমাকে আনফলো করে দিন!'

    আদিত্য চোপড়ার ব্লকবাস্টার ‘মহব্বতেন’ (২০০০) ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে শমিতা খ্যাতি অর্জন করেন । তিনি ‘জেহের’ (২০০৫), ‘ফারেব’ (২০০৫), এবং ‘ক্যাশ’ (২০০৭)-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য শখ পূরণের জন্য তিনি চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দীর্ঘ বিরতি নেন এবং প্রধানত ইন্টেরিয়র ডিজাইনে একটি সফল কেরিয়ার গড়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীতে, তিনি ‘ঝলক দিখলা যা’ (২০১৫), ‘ফিয়ার ফ্যাক্টর: খতরোঁ কে খিলাড়ি ৯’ (২০১৯), ‘বিগ বস ওটিটি’ (২০২১), এবং ‘বিগ বস ১৫’-এর প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

    কয়েক বছর আগে, রাকেশ বাপাতের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। বিগ বস ওটিটি-র সময় তাদের মধ্যে প্রেম হয়, কিন্তু ২০২২ সালে শমিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেন যে তাঁরা আর একসঙ্গে নেই।

    Home/Entertainment/৪৭-এও অবিবাহিত থাকা নিয়ে ট্রোল শমিতাকে! ‘বিয়ে করে কী এমন করে ফেললেন?’, ট্রোলারদের কড়া জবাব নায়িকার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes