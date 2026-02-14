কপালে চন্দন, মাথায় ভেল, টুকটুকে লাল বেনারসীতে বিয়ের আগেই পর্দার কনে বেশে শ্যামৌপ্তি!

কপালে চন্দন, মাথায় ভেল, টুকটুকে লাল বেনারসীতে বিয়ের আগেই পর্দার কনে বেশে শ্যামৌপ্তি!
ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রেম দিবসেই বিয়ে পিঁড়িতে রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলি যে বসবেন সেই খবর আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। আর কিছুক্ষন আগেই সামনে এসেছে তাঁদের গাঁয়ে হলুদের ছবি। আর এবার সামনে এল নায়িকা বিয়ের সাজ! তবে এ সাজ বড়পর্দার জন্য।
সেখানে লাল টুকটকে বেনারসী আর ভারী গয়নায় দেখা মিলেছে শ্যামৌপ্তি! কিন্তু নায়িকা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি বেনারসী পরবেন না। তাহলে তাতে বদল এল, ব্যাপার কী? আসলে এটা নায়িকার আসল বিয়ের সাজ নয় ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ সিনেমায় নায়িকার এই লুক দেখা যাবে। আর সেই লুকই শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিন সকালে সমাজ মাধ্যমে ভাগ করে নিলেন অভিনেতা তথা প্রযোজক তথা পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
ছবিতে লাল টুকটুকে বেনারসী, গলায় জাল কাজ করা নেকলেস, লম্বা ঝোলা দু' থাকের হার, ঝোলা কানের, টানা টিকলি, মাথায় ভেল, চোখে কাজল, কপালে লাল টিপ, সাদা চন্দন, আর লাল কুমকুমের নক্সায় ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে।
ছবিটি শেয়ার করে শিবপ্রসাদ ক্যাপশনে লেখেন, ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড সিনেমায় বড় পর্দায় প্রথমবারের জন্য অভিনয় করলেন শ্যামৌপ্তি মুদলি। প্রথম অভিনয়ে শ্যামৌপ্তি সব কলাকুশলীর মন জয় করেছেন। আমার বিশ্বাস তাঁর অভিনয় আপনাদেরও কাছে সমাদৃত হবে। আজ শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিন। বড় পর্দায় কনে বেশে তার ছবি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম। রনজয় ও শ্যামৌপ্তির বিয়ের দিনে তাঁদেরকে আগাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই আমি ও উইনডোজ পরিবারের সব সদস্যরা। তাদের আগামী দিন সুখের হোক।’
উল্লেখ্য, এই সময়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্যামৌপ্তি জানিয়েছিলেন বিয়ের সন্ধ্যায় লাল শাড়িতে সাজবেন শ্যামৌপ্তি। তবে বেনারসি পরবেন না। শ্যামৌপ্তির বিয়ের সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বরবেশে সাজবেন রণজয়। বিয়েতে অনুষ্ঠী মালহোত্রার পোশাক পরবেন দু'জনেই।
প্রসঙ্গত, ‘গুড্ডি’ ধারাবাহিক থেকেই নাকি একে অপরের কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁরা। প্রথমে শুধুমাত্র বন্ধুত্ব থাকলেও পরে ধীরে ধীরে তা গড়ায় প্রেমে। ধারাবাহিক শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত। আর সেখান থেকেই রিল লাইফের বাইরেও রিয়েল লাইফে দর্শকরা বার বার তাঁদের সঙ্গে দেখতে চেয়েছেন।
যদিও শুধুমাত্র ‘গুড্ডি’ নয়, একটি মিউজিক ভিডিয়োতেও একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তাঁরা। বয়সের ফারাক নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেও সেই বিতর্ককে পেছনে ফেলে দিয়েই এবার নিজেদের নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন এই তারকা জুটি।