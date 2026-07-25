অবশেষে শিক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগ, Gen Z কে দেখে অনুপ্রাণিত শিলাজিৎ
প্রায় ১ মাসের যুদ্ধ অবশেষে শেষ হয়েছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিচারের আশায় পথে নেমেছিলেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। দিল্লির জন্তর মন্তরে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে লড়াই চালিয়েছিলেন তারা।
প্রায় ১ মাসের যুদ্ধ অবশেষে শেষ হয়েছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিচারের আশায় পথে নেমেছিলেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। দিল্লির জন্তর মন্তরে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে লড়াই চালিয়েছিলেন তাঁরা। পুলিশের লাঠির বাড়ি থেকে শুরু করে কাঁদানে গ্যাসের মোকাবিলা করেছেন অবলীলায়। অবশেষে আগামী প্রজন্মের চাপের মুখে পড়ে পদত্যাগ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতেই একের পর এক তারকা নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। পদত্যাগের কথা প্রকাশে আসার পরেই জীতু কমল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে যুবশক্তির জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এবার কিছুটা সেই পথেই হাঁটলেন শিলাজিৎ।
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সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শিলাজিৎ লেখেন, ‘অনেক অনেক শুভেচ্ছা Gen Z। তোমরা প্রাথমিকভাবে যা চেয়েছো, সেটাই পেয়েছো। ধন্যবাদ আমাদের দেশের দায়িত্ব যাদের হাতে তাদেরকেও, তারা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা শুনেছেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্ম কেন, আমরা সাধারন মানুষ সরকারকে সমালোচনা করতে পারি যেন নির্ভয়ে, এটাই তো একমাত্র অধিকার যার জন্য আমরা বলতে পারি এটা আমার দেশ।’
শিলাজিৎ আরও লেখেন, ‘আমাদের নিজেদের দেশে দাঁড়িয়ে যদি সরকারকে সমালোচনা না করতে পারি তাহলে এই দেশের আমি কে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এটা সম্ভব করল শান্তি বজায় রেখে তাদের প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা। শুধু আমি কেন, অনেকেই তোমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হল। তারা হয়তো চুপ করেছিল, হয়তো বলার সময় পাননি বা বলতে চাননি কিন্তু তোমাদের সাফল্যে তারাও আজ দারুন খুশি হবেন।’
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তবে অনেকেই শিলাজিতের 'সরকারের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া'-র এই মন্তব্যে আপত্তি জানিয়েছেন। সেই সেই বক্তব্যের জবাবে কমেন্ট বক্সে শিলাজিৎ লেখেন, ‘অনেকেই আমার দ্রুত শব্দতে আপত্তি জানিয়েছেন তাই কমেন্ট করলাম। ওঁরা সামনাসামনি কথা বলেছেন যবে আর দুপক্ষ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শুধু সেইটুকুর হিসেবে আমি বলেছি। তবে যবে থেকে এই আন্দোলন চলছে সেটা হিসেব করলে দ্রুত নয়।’