Shilpa Shetty: কোরিওগ্রাফি ছাড়াই এই গানে নাচ করেন শিল্পা, সিনেমার থেকেই হিট হয় এই আইটেম নম্বর

Shilpa Shetty: গানের শুটিংয়ের সময় সেটে সাধারণত একজন ডান্স কোরিওগ্রাফার থাকেন, কিন্তু আজ এমন একটা গান এমন ছিল, যেখানে যা কিছু আপনাকে স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে, তা সবই অভিনেত্রীর নিজস্ব চিন্তা ছিল। আমরা ১৯৯৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'শূল'-এর গান 'দিল অয়ালো কে দিল কা কারার লুটনে' এর কথা বলছি। এই গানে শিল্পা শেট্টি একটি আইটেম নম্বর করেছিলেন। কম লোক জানেন যে এই আইটেম নম্বরটি কোনও ডান্স মাস্টার দ্বারা কোরিওগ্রাফ করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, এটির কারণ কী?
এই গানের কোরিওগ্রাফার ছিলেন আহমেদ খান, হওয়া উচিত ছিল যে আহমেদ নাচের সময় স্টেপ বলেছিলেন। কিন্তু শিল্পা শেট্টি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে এই গানের শুটিংয়ের জন্য তাকে কোনও স্টেপ শেখানো হয়নি। আহমেদ খান শুটিংয়ের সময় তাকে নিজের মতো নাচ করার স্বাধীনতা এবং নিজেই বিট এবং লিরিক্সের সময় শুধু কোমর দোলানোর জন্য বলেছিলেন। অর্থাৎ আজ এই গানে আপনি যা কিছু দেখছেন, তা শিল্পা নিজেই অর্গানিকভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং ক্যামেরা সেটিকে রেকর্ড করেছে।
কী ছিল বাজেট?
সমীর এই গানের কথা লিখেছিলেন এবং মিউজিক দিয়েছিলেন শঙ্কর, এহসান, লয়। ঈশ্বর নিবাসের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবির IMDb রেটিং ৭.৭। এটি মনোজ বাজপেয়ীর কিছু সবচেয়ে আইকনিক ছবির মধ্যে গণনা করা হয়। যদি আপনি বাড়িতে বসে এই সিনেমাটি উপভোগ করতে চান, তবে এটি OTT প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইমে পাওয়া যাচ্ছে।
সাবস্ক্রিপশন নেই? তাহলে আপনি এটি ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবে ও উপভোগ করতে পারেন। মাত্র ৫ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই সিনেমাটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৭ কোটি ১২ লাখ টাকার সংগ্রহ করেছিল।
