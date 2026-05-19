    Punjabi Singer Murder: পাঞ্জাবে ফের খুন সঙ্গীতশিল্পী! খাল থেকে উদ্ধার গুলিতে ঝাঁঝরা দেহ, গ্রেফতার ২

    কানাডাপ্রবাসী অপরাধ চক্র এবং পঞ্জাবি সঙ্গীত জগতের অন্ধকার যোগসূত্র এবার আরও একবার প্রকাশ্যে এলো। অপহরণের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার ইন্দের কৌরের দেহ।

    May 19, 2026, 18:47:44 IST
    By Priyanka Mukherjee
    সিধু মুসেওয়ালার হত্যাকাণ্ডের দগদগে ক্ষত এখনও শুকোয়নি পঞ্জাবি সঙ্গীতপ্রেমীদের বুক থেকে। তার মাঝেই পঞ্জাবের অপরাধ জগতের অন্ধকার গ্রাস করল আরও এক উদীয়মান পঞ্জাবি গায়ককে। সোমবার রাতে অপহরণ করার পর নৃশংসভাবে খুন করা হলো ওই গায়ককে। মঙ্গলবার সকালে একটি স্থানীয় খাল (Canal) থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত ও বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই হাইপ্রোফাইল হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এক কানাডাপ্রবাসী গ্যাংস্টার, যে ঘটনার পরই বেগতিক বুঝে ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

    সাতসকালে খাল থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ:

    পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গায়ককে গত সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির অদূরেই কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী জোরপূর্বক একটি গাড়িতে তুলে অপহরণ করে। পরিবারের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি ও অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ তদন্তে নামার আগেই মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা খালের জলে একটি দেহ ভাসতে দেখেন। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করার পর জানা যায়, সেটি ওই অপহৃত পঞ্জাবি গায়কেরই শরীর। তাঁর শরীরে একাধিক বুলেটের ক্ষত এবং গভীর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।

    কানাডা কানেকশন ও মূল অভিযুক্তের পলায়ন:

    তদন্তে নেমে পঞ্জাব পুলিশ জানতে পেরেছে, এই খুনের নেপথ্যে রয়েছে কানাডা-ভিত্তিক একটি বড়সড় অপরাধ চক্র বা গ্যাংস্টার নেটওয়ার্ক। গায়কের সাথে ওই গ্যাংস্টারের পুরনো কোনো শত্রুতা কিংবা তোলাবাজি (Extortion) সংক্রান্ত বিবাদ ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ঘটনার মূল হোতা ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি অপরাধ সংগঠিত করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্জাব থেকে পালিয়ে আন্তর্জাতিক বিমানে চেপে কানাডায় পাড়ি দিয়েছে।

    পঞ্জাবের বিনোদন জগতে আতঙ্কের ছায়া:

    এই ঘটনার পর পঞ্জাবের গায়ক এবং সঙ্গীত প্রযোজকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। পঞ্জাবি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির ওপর আন্তর্জাতিক গ্যাংগুলোর যে একটা ব্যাপক প্রভাব ও ভয়ের পরিবেশ রয়েছে, তা এই ঘটনার পর আবারও প্রমাণিত হলো। সীমান্ত পারের এবং কানাডা-ভিত্তিক গ্যাংস্টারদের এই বাড়বাড়ন্ত রুখতে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (BOI) এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পলাতক আসামিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে লুকআউট নোটিস ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে পঞ্জাব পুলিশ।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

