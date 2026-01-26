মেগায় ফের জুটি বেঁধে ফিরতে চলেছেন শ্বেতা-রুবেল! কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁদের?

মেগায় ফের জুটি বেঁধে ফিরতে চলেছেন শ্বেতা-রুবেল! কোন চ্যানেলে দেখা যাবে তাঁদের?
রিল হোক বা রিয়েল লাইফ সব জায়গাতেই শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাস জুটি হিট। কিছুদিন আগেই চলতি মাসে বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন তাঁরা। কিন্তু বহুদিন হয়ে গেল পর্দায় তাঁদের জুটিতে কোনও মেগায় দেখেননি দর্শকরা। কিন্তু আবার তাঁরা জুটি বেঁধে ফিরছেন ছোট পর্দায়! জানেন কোন চ্যানেলের কোন মেগায় দেখা যাবে তাঁদের?
তবে রুবেল আর শ্বেতা যদি একসঙ্গে জুটি বাঁধেন তাহলে রুবেলের যে মেগা চলছে অর্থাৎ 'তুই আমার হিরো' কি এবার বন্ধ হয়ে যাবে? না তেমন কোনও আভাস অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে এর মধ্যেই রুবেলের সঙ্গে শ্বেতার মেগার প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে।
কিন্তু একসঙ্গে দুটো মেগার হিরো! কীভাবে সম্ভব? তার উপর আবার ১৪ ঘন্টার শিফট দুই মেগার জন্য। ব্যাপারটা তো বেশ জটিল হবে তবে রুবেলের জন্য। নিশ্চয়ি রুবেল-অনুরাগীরা এবার এই সবই ভাবছেন?
না না এত ভাবার কিছুই নেই। কারণ নতুন কোনও মেগা নয়। শ্বেতা-রুবেল জুটির অন্যতম চর্চিত ও হিট মেগা যমুনা ঢাকি আবার ফিরছে জি বাংলার পর্দায়। শেষ কয়েক বছরে পুরো সব হিট হিট মেগা আবার করে ফিরিয়ে আনার একটা ট্রেন্ড অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। আর সেই ট্রেন্ডের হাত ধরেই ফিরছে 'যমুনা ঢাকি'।
ফলে এই মেগাতেই আবার একসঙ্গে জুটিতে দেখা মিলবে রুবেল-শ্বেতার। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টায় জি বাংলার পর্দায় এই মেগা সম্প্রচারিত হবে। প্রসঙ্গত, জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা যমুনা ঢাকি করতে গিয়ে সিরিয়ালের সেটে এক অপরের প্রেম পড়েন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সেভাবে লুকোছাপা করেননি কখনওই। এমনকী বিয়ের আগেও, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা জাহির করার কোনো সুযোগও ছাড়তেন না। ১৯ জানুয়ারি সাতপাকে ঘোরেন তাঁরা। বৈদিক মতে তাঁদের বিয়ে দেন মহিলা পুরোহিত নন্দিনী।
কাজের সূত্রে শ্বেতা-রুবেল দু'জনেই তাঁদের সর্বশেষ কাজ করছেন জি বাংলার ধারাবাহিকে। তবে একই মেগায় নয়। শ্বেতা ভট্টাচার্যকে সর্বশেষ জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’তে নায়িকা 'শ্যামলী'র ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে, রুবেল দাসকে 'তুই আমার হিরো' ধারাবাহিকের হিরো শাক্যজিতের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।
