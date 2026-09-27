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বিগ বসের যাত্রা এখানেই শেষ, অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সোহিনী

এই সপ্তাহের বিগ বস বাংলার এপিসোডগুলি ভীষন স্পেশাল ছিল কারণ সকলেরই চোখ ছিল শনিবার এবং রবিবারের এপিসোডের দিকে। নন্দিনীর কর্মকাণ্ডের পর অনেকেই ভেবেছিলেন নন্দিনী হয়তো বিগ বস বাংলা থেকে বিদায় জানাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা হলো তার জন্য হয়তো দর্শকরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

Published on: Sep 27, 2026, 22:46:38 IST
By Swati Das Banerjee
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এই সপ্তাহের বিগ বস বাংলার এপিসোডগুলি ভীষন স্পেশাল ছিল কারণ সকলেরই চোখ ছিল শনিবার এবং রবিবারের এপিসোডের দিকে। নন্দিনীর কর্মকাণ্ডের পর অনেকেই ভেবেছিলেন নন্দিনী হয়তো বিগ বস বাংলা থেকে বিদায় জানাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা হলো তার জন্য হয়তো দর্শকরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সোহিনী
অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সোহিনী

বিগ বসের ঘরে যে ৬ জন আনসেফ ছিল তাদের মধ্যে ছিল নন্দিনী, নিরঞ্জন, ঝিলম, ভরত কল এবং মনামী এবং সোহিনী। একেবারে শেষ লগ্নে এসে নিরঞ্জন, ঝিলম এবং নন্দিনী সেফ হয়ে যায়। অবশেষে ভরত কল এবং মনামীকে সেফ করে বাড়ি থেকে আউট হয়ে যায় সোহিনী।

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সোহিনীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় সব থেকে বেশি কষ্ট পেয়েছে তনুশ্রী। বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই মেনে নিতে পারেনি সে। ঝিলমও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। তবে এটাই গেমের অংশ। না চাইলে প্রতি সপ্তাহে কোন না কোন প্রতিযোগীকে বেরিয়ে যেতে হবে বিগ বসের বাড়ি থেকে।

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তবে একদিকে যেমন সোহিনী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তেমন অন্যদিকে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে বিগ বসের বাড়িতে আসে অনুষ্কা। ইতিমধ্যেই দুটি রিয়ালিটি শোয়ে অংশগ্রহণ করেছেন অনুষ্কা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই তার অভিজ্ঞতা অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি। আগামী দিনে অনুষ্কার সঙ্গে কীভাবে পাল্লা দেবে বাকিরা সেটাই এখন দেখার।

Home/Entertainment/বিগ বসের যাত্রা এখানেই শেষ, অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সোহিনী
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