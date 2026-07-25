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    ক্যামেরার সামনে কান ধরলেন সোনাক্ষী! কার কাছে চাইলেন ক্ষমা?

    ছাত্রদের আন্দোলনের ফলস্বরূপ ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর সোনাক্ষী সিনহা একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাঁর এই পোস্টে তিনি জেন জির থেকে মাফ চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ক্যামেরার সামনে উঠে-বসে গিয়েছেন।

    Published on: Jul 25, 2026, 21:30:48 IST
    By Swati Das Banerjee
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    শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ আজকের সবচেয়ে বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন ধরে যন্তর-মন্তরে বসা ছাত্ররা এর অপেক্ষা করছিল। আজ তাঁদের এই দাবি পূর্ণ হয়েছে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে অনেক বলিউড তারকার প্রতিক্রিয়া এসেছে। এই তালিকায় সোনাক্ষী সিনহার নামও রয়েছে। তিনি ভিডিও পোস্ট করে জেন জির থেকে মাফ চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ক্যামেরার সামনে কান ধরে ওঠ বস করেছেন।

    ক্যামেরার সামনে কান ধরলেন সোনাক্ষী! (Instagram Video Grab)
    ক্যামেরার সামনে কান ধরলেন সোনাক্ষী! (Instagram Video Grab)

    সোনাক্ষী সিনহা ক্যামেরার সামনে এসে বলেন, ‘আমি তো জেন জি নিয়ে অনেক হালকা মনে করতাম, ভেবেছিলাম এগুলো কি। কিছুই হবে না এদের থেকে। আর বলব না। আপাদের স্যালুট।'

    সোনাক্ষী সিনহা বলেন, ‘আমি জেন জি হতে চাই। আপনারা দারুণ কাজ করেছেন!’ এ কথার পর সোনাক্ষী পিছিয়ে গিয়ে তার টুপি খুলে মাটিতে ফেলে দেন। তিনি ভিডিওতে জিম শর্টস, ওভার সাইজ টি-শার্ট এবং টুপি পরে রয়েছেন।

    উল্লেখ্য, সোনাক্ষী সিনহা সেই কিছু সেলিব্রিটির তালিকায় রয়েছেন যারা সোনম ওয়াংচুক এবং ছাত্র আন্দোলনের সমর্থন করেছিলেন। সোনাক্ষী অবিচ্ছিন্নভাবে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থন করে গিয়েছেন। সোনাক্ষীর এই ভিডিওতে অনেক নেটিজেনের প্রতিক্রিয়া এসেছে। একজন লেখেন, ‘এটা আপনারও বিজয়। আপনি সবসময় আমাদের সমর্থন করেছেন।’

    সোনাক্ষী ছাড়াও বীর দাস, বিজয় বর্মা, টুইঙ্কেল খান্না, দিয়া মির্জা, রিদ্ধি ডোগরা, রোহিত সারাফ, ঈশান খট্টর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, সানি হিন্দুজা, রাশি খান্না, শিবানি আখতারর মতো সেলিব্রিটিরাও ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

    Home/Entertainment/ক্যামেরার সামনে কান ধরলেন সোনাক্ষী! কার কাছে চাইলেন ক্ষমা?
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