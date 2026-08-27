সত্যি কি কৃতিকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন সোনু? 'সব ভুয়ো, মন্তব্য গায়কের
বেশ কিছুদিন ধরে রাখি বন্ধন উৎসব নিয়ে তৈরি হওয়া একটি বিজ্ঞাপন ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাখি বন্ধনের আগে এমন বিজ্ঞাপন প্রায়শই চোখে পড়ে। তেমনি একটি বিজ্ঞাপনে নজর কেড়েছিলেন কৃতি স্যানন।
বেশ কিছুদিন ধরে রাখি বন্ধন উৎসব নিয়ে তৈরি হওয়া একটি বিজ্ঞাপন ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাখি বন্ধনের আগে এমন বিজ্ঞাপন প্রায়শই চোখে পড়ে। তেমনি একটি বিজ্ঞাপনে নজর কেড়েছিলেন কৃতি স্যানন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে অভিনেত্রীর পোশাক নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। বিতর্ক এতটাই জোরালো হয়ে যায় যে অবশেষে সেই গহনার ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নিতে বাধ্য হন।
কৃতি স্যাননের এই পোশাক নিয়ে সরব হয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীকে নিয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায় সোনু নিগমকেও। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গায়ক জানান, যে কমেন্ট তাঁর কমেন্ট বলে ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে সেটা নাকি তাঁর কমেন্ট নয়।
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এদিন সোনু নিগম স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, যে অ্যাকাউন্ট থেকে কমেন্ট করা হয়েছে সেই অ্যাকাউন্ট তার নয় এবং সেই বিবৃতি তার নয়। বৃহস্পতিবার তিনি তার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ওই কমেন্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে লেখেন, এটা আমি নই আর কখনোই আমি ছিলাম না।
বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছে কারণ যিনি কমেন্ট করেছেন তার নাম সোনু নিগম সিং। কিন্তু গায়ক বারবার করে বলেছেন যে ব্যক্তি এই কমেন্ট করেছেন তিনি তাঁকে চেনেন না। সর্বোপরি তিনি এক্স অথবা টুইটারে নেই।
সোনু নিগম স্পষ্ট করার পর যে বিবৃতিটি তাঁর নয়, সোনু নিগম সিংও এক্স-এ এই বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পোস্টটি তাঁর নিজের অ্যাকাউন্ট, @SonuNigamSingh থেকে শেয়ার করা হয়েছিল এবং একই নামের কোনো জনপরিচিত ব্যক্তির নামে কোনো বিবৃতি প্রচার করার আগে উৎস যাচাই করে নেওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমগুলোকে অনুরোধ করেছেন।
তীব্র সমালোচনার মুখে গিভা সব প্ল্যাটফর্ম থেকে বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এক বিবৃতিতে গয়নার ব্র্যান্ডটি জানায়, তারা ভারতীয় উৎসব ও ঐতিহ্যকে অত্যন্ত সম্মান করে এবং এই প্রচারটি ছিল কেবল রক্ষা বন্ধন উদযাপনে পোষ্যদের অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রচেষ্টা।
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বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং উৎসবের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও গভীর সম্মান রয়েছে। একটি ব্র্যান্ড হিসেবে, আমরা সবসময় পুরো পরিবারের সাথে এই আনন্দময় মুহূর্তগুলো উদযাপনে বিশ্বাসী এবং এবার আমরা সেই ভালোবাসা ও উদযাপন আমাদের পোষ্যদের কাছেও পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। যদি আমাদের সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনটি অনিচ্ছাকৃতভাবে সমাজের কিছু অংশের অনুভূতিতে আঘাত করে থাকে, তবে তা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সম্মান জানিয়ে, আমরা সমস্ত গণমাধ্যম থেকে উক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।’