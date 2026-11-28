রেগে গিয়ে অভিষেক-করিনার দিকে মাইক ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সুরজ, কী ঘটেছিল সেটে?
৪ বছর পর ‘ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’ ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করলেন সুরাজ বরজাতিয়া। তিনি একজন ভদ্র এবং নম্র পরিচালক হিসেবে পরিচিত সকলের কাছে। সলমন খানের মতো অভিনেতার সঙ্গেও তিনি কাজ করেছেন একাধিকবার।
৪ বছর পর ‘ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’ ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করলেন সুরাজ বরজাতিয়া। তিনি একজন ভদ্র এবং নম্র পরিচালক হিসেবে পরিচিত সকলের কাছে। সলমন খানের মতো অভিনেতার সঙ্গেও তিনি কাজ করেছেন একাধিকবার। কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই মানুষটাই রেগে গিয়ে অভিষেক বচ্চন এবং করিনা কাপুর খানের দিকে মাইক ছুঁড়ে মেরেছিলেন।
সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কান্নারের পডকাস্ট চলাকালীন সিদ্ধার্থ ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হু সেটে হওয়া ঘটনার কথা স্মরণ করে বলেন, অভিষেক আর করিনা দুজনেই ভীষণ ভালো মানুষ। আমি ওদের ভীষণ পছন্দ করি কিন্তু ওরা দুজনেই খুব দুষ্টু ছিল সেই সময়। যখনই ওরা সেটে আসত আমি একটাও রিহার্সেলের সুযোগ পেতাম না।
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সুরজ আরো বলেন, অভিষেক ভীষণ রসিক মানুষ ছিল, তাই আমার অন্যতম প্রিয় মানুষ ছিল ও। কিন্তু সেই সময় ছবির চিন্তায় আমার ঠিকমতো ঘুম হতো না আর সময়ও ফুরিয়ে আসছিল। এমনই একদিন ওরা যখন আমার সঙ্গে রসিকতা করে তখন আমার ধৈর্য হারিয়ে যায় আর আমি ওদের দিকে মাইক ছুঁড়ে মারি।
ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুন সম্পর্কে
'ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ' হলো সুরজ বারজাতিয়া পরিচালিত ২০০৩ সালের একটি বলিউড রোমান্টিক কমেডি। হৃতিক রোশন, কারিনা কাপুর খান এবং অভিষেক বচ্চন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রটির কাহিনি সঞ্জনা (কারিনা) নামের এক তরুণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যার জীবন এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন সে প্রেম কিষেন মাথুর (হৃতিক) এবং প্রেম কুমার (অভিষেক) নামের দুজন পুরুষের সাথে পরিচিত হয়।
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ছবিটিতে প্রবীণ অভিনেত্রী রিমা লাগু, পঙ্কজ কাপুর এবং হিমানি শিবপুরীও অভিনয় করেছিলেন। তারকাখচিত অভিনয়শিল্পী থাকা সত্ত্বেও, এটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল এবং বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারেনি।
২০০০ সালে 'রিফিউজি' ছবির মাধ্যমে কারিনা ও অভিষেক অভিনয় জগতে পা রাখেন। 'ম্যায় প্রেম কি দিওয়ানি হুঁ' ছিল তাদের দ্বিতীয় যৌথ কাজ। এছাড়াও তারা 'এলওসি: কারগিল' এবং 'যুবা' ছবিতেও একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। এবার এই দুজন সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করবেন। ছবিতে অভিষেক শাহরুখ খানের বিপরীতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং শোনা যাচ্ছে, কারিনা এই সুপারস্টারের সঙ্গে একটি বিশেষ নৃত্য দৃশ্যে অংশ নেবেন। ছবিটি আগামী ২৪শে ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
সুরজ বারজাতিয়া সাম্প্রতিক মুক্তি সম্পর্কে
সুরজ বারজাতিয়ার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ ইয়ে প্রেম মোল লিয়া’ -তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা এবং শর্বরী। ছবিটি মুক্তি পায় গতকাল। একদিনে এই ছবি ৪ কোটি আয় করেছে।