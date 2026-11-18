প্রথম দিন থেকে যে প্রতিযোগী বিগ বসের ঘরে টানা পারফর্ম করে এসেছেন তিনি হলেন মনামী ঘোষ। টুকটাক ঝগড়া হলেও মনামী সব সময় সব কিছু ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেন। সকলের মন জয় করার চেষ্টা করেন তিনি। সব থেকে বড় কথা, বাইরের দুনিয়ায় মনামীকে যেভাবে মানুষ চিনেছে, ঠিক তেমনি তিনি আছেন বিগ বসের ঘরে।
এই কথাটাই শুনতে পাওয়া গেল সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে, যিনি মনামী ঘোষের বহু দিনের বন্ধু। অভিনেতার মতে, বহু বছরের বন্ধু হওয়ার দরুন তিনি মনামীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ভীষণ ভালো করে তিনি চেনেন অভিনেত্রীকে। খুব আশ্চর্যের বিষয়, ঘরবন্দি হয়ে থাকার ফলে অনেকেই এমন কিছু করে বসেন যার জন্য মনে হয় এই মানুষটিকে আগে কখনো দেখেনি কেউ। কিন্তু মনামীর ক্ষেত্রে একেবারেই সেটা হয়নি।
কিন্তু বন্ধু মনামীকে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বিগ বসের ঘরে রাজবীরকে ভীষণ পছন্দ সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রথম দিন থেকে রাজবীর যেভাবে খেলছে সেটা ভীষণ ভালো লাগছে অভিনেতার। তাই তিনি চান শেষ দিন পর্যন্ত রাজবীর থাকুক আর বিগ বসের ঘরে জিতে ফিরুক রাজবীর।
তবে একা সৌম্য নন, বিগ বসের ঘরে রাজবীরের খেলা দেখে রাজবীরকে ভালোবেসেছেন অনেকেই। টেলি পাড়ার একাংশের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, রাজবীর প্রথম দিক থেকে যেভাবে খেলছেন বিগ বসের ঘরে ঠিক সেই ভাবেই খেলা উচিত। খেলাকে খেলার মতই দেখছে রাজবীর, ঠিক তাই জন্যই বারবার নমিনেশন তালিকায় রাজবীরের নাম পড়লেও জনসাধারণের হাত ধরে তিনি বারবার হয়ে যাচ্ছেন সেফ।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বিগ বসের খেলা প্রায় শেষের দিকে। কিছুদিনের মধ্যেই জানা যাবে কারা ফিনালের টিকিট পেতে চলেছে। এবার লড়াই হবে আরও হাড্ডাহাড্ডি। দেখার পালা শেষ পর্যন্ত জিততে পারে কে। তবে এ বছরের বিগ বস বাংলা যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষায় রাখে না।