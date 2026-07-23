Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Serial Update: এবার ছোট পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা! আসছে ‘রাধা মাধব’ সিরিয়াল, কোন চ্য়ানেলে?

    বৃহস্পতিবার হলেই আগে টিআরপি-র অপেক্ষায় থাকতেন দর্শকরা। তবে এই সপ্তাহে টিআরপি না এলেও, স্টার জলসার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে এক নতুন ধারাবাহিকের। নাম রাধা মাধব।

    Published on: Jul 23, 2026, 11:41:30 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    স্টার জলসার তরফে শেয়ার করে নেওয়া হল ‘রাধামাধব’ ধারাবাহিকের প্রথম প্রোমো। যদিও বর্তমানের ট্রেন্ড বজায় রেখে প্রথম ঝলক এআই দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। তবে তাতেই দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। এমনিতেই রাধা ও কৃষ্ণের চিরন্তন ভালোবাসা প্রতিটা প্রজন্মের মানুষের কাছেই আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই টিভির পর্দায় ধারাবাহিক আসার খবর পেতেই উৎসাহ তুঙ্গে।

    বাংলায় প্রথমবার আসছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, আসছে রাধা মাধব।
    বাংলায় প্রথমবার আসছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, আসছে রাধা মাধব।

    যদিও সিটার জলসার তরফে এখনো শেয়ার করা হয়নি, হিন্দির ডাবিং হবে, নাকি বাংলায় এটি আলাদা করে তৈরি করা হবে। প্রোমোয় দেখা গেল গাছতলায় দাঁড়িয়ে এক মনে বাঁশি বাজাচ্ছেন কৃষ্ণ। সামনে সরোবর, যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঁস। আর কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ছুটে আসছেন রাধা। দুজনকে একই দোলনায় পাশাপাশি বসে দুলতেও দেখা গেল।

    প্রোমোর ভয়েজওভারে বলা হয়েছে, ‘এক আত্মার দুই দেহ। প্রেমের পরম গাঁথা। বাংলা টেলিভিশনে প্রথমবার আসছে রাধা মাধব।’ প্রোমোয় এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘দয়া করে হিন্দিটার রিমেক করবেন না! নিজেরা লিখুন, ওটায় যা দেখিয়েছে রাধাকৃষ্ণের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি লাগবে শেষে। টিজারটা সুন্দর এমনিতে’।

    আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘আশা করি পৌরাণিক গবেষণার কাজটা সঠিকভাবে করা হবে। লোককথার ওপর ভিত্তি করে গল্প বানাবেন না, আর অতিরিক্ত সৃজনশীল স্বাধীনতা নিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন না যাতে বিষয়টি প্রায় কাল্পনিক হয়ে যায়। প্রকল্পটির জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। আমার অনুরোধ, এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ভক্তদের এবং প্রকৃত পৌরাণিক গবেষকদের কাছ থেকে তথ্য ও পরামর্শ নিন। সাধারণ টিভি নাটকের লেখকদল দিয়ে এমন প্রকল্প তৈরি না করাই ভালো। পারিবারিক নাটক লেখায় তাঁরা অবশ্যই দক্ষ, কিন্তু এ ধরনের শো-এর জন্য প্রয়োজন গভীর পৌরাণিক জ্ঞান, গবেষণা এবং ভক্তিভাবসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Serial Update: এবার ছোট পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা! আসছে ‘রাধা মাধব’ সিরিয়াল, কোন চ্য়ানেলে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes