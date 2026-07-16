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    Tilottoma Slot: লক্ষ্মী ঝাঁপির স্লটে আসছে সুস্মিতার তিলোত্তমা, বন্ধের মুখে সৌরভ-শুভস্মিতার মেগা?

    ২৭ জুলাই থেকে সাড়ে ছ’টায় ‘তিলোত্তমা’! তবে কি বন্ধ হচ্ছে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’? স্লট হারিয়ে ক্ষুব্ধ ও আশঙ্কিত অনুরাগীরা। 

    Published on: Jul 16, 2026, 08:31:01 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    স্টার জলসার (Star Jalsha) পর্দায় আসতে চলেছে নতুন ধারাবাহিক ‘তিলোত্তমা’। এতদিন ধরে অধীর আগ্রহে সুস্মিতা দে-র কামব্য়াক মেগার স্লটের অপেক্ষায় ছিল ভক্তরা। ইতিমধ্যেই ধারাবাহিকটির প্রোমো দর্শকদের মন কেড়েছে। তবে মেগার সম্প্রচারের সময় সামনে আসতেই নেটপাড়ার বিক্ষোভ চরমে। আগামী ২৭ জুলাই থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সম্প্রচারিত হবে ‘তিলোত্তমা’।

    লক্ষ্মী ঝাঁপির স্লটে আসছে সুস্মিতার তিলোত্তমা, বন্ধের মুখে সৌরভ-শুভস্মিতার মেগা?
    লক্ষ্মী ঝাঁপির স্লটে আসছে সুস্মিতার তিলোত্তমা, বন্ধের মুখে সৌরভ-শুভস্মিতার মেগা?

    নতুন এই ধারাবাহিকের স্লট ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে গেছে। কারণ, বর্তমানে এই সাড়ে ৬টার স্লটটি রয়েছে জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র দখলে। স্বভাবতই নতুন ধারাবাহিকের আগমনে কপাল পুড়ল সৌরভ-শুভস্মিতা জুটির মেগার।

    বন্ধের মুখে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’? আশঙ্কায় ভক্তরা

    সরাসরি সাড়ে ছ’টার স্লট কেড়ে নেওয়ায় ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র ভক্তদের মনে তীব্র হতাশা তৈরি হয়েছে। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলছেন— তবে কি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সৌরভ ও শুভস্মিতার এই মেগা? নাকি অন্য কোনো স্লটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এটিকে? চ্যানেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে ওইদিন থেকে বিকাল ৫টায় দেখা যাবে লক্ষ্মী ঝাঁপি। যার জেরে হতাশ ভক্তরা। বর্তমানে ৫টার স্লটে কোনও চলতি মেগা সম্প্রচারিত হয় না জলসায়। অন্য়দিকে জি বাংলায় বিকাল ৪.৩০টে থেকেই (সাত পাকে বাঁধা) শুরু হয়ে যায় দৈনিক মেগা সিরিয়ালের লাইন। লক্ষ্মী ঝাঁপির নতুন প্রতিপক্ষ হতে চলেছে দুলারি।

    পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ! ক্ষুব্ধ অনুরাগীদের নিশানা ‘ঘূর্ণি’

    নতুন ধারাবাহিকের স্লট বন্টন নিয়ে জলসা কর্তৃপক্ষের ওপর বেশ চটেছেন দর্শকদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বিগত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্টার জলসার অন্যতম ধারাবাহিক ‘ঘূর্ণি’ খুবই বোরিং, শুরু থেকেই ভালো টিআরপি দেয়নি এই মেগা। তা সত্ত্বেও ‘ঘূর্ণি’-কে আরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে চ্যানেলের তরফে।

    অনুরাগীদের ক্ষুব্ধ প্রশ্ন— কীসের ভিত্তিতে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র স্লট কেড়ে নেওয়া হলো? কিসের ভিত্তিতে এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নিল চ্যানেল? এই নিয়ে নেটপাড়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন ধারাবাহিকের নিয়মিত দর্শকরা। বাবলি সুন্দরীর সঙ্গেও অবিচার হয়েছে চর্চা নেটপাড়ায়।

    চিকিৎসকের লড়াকু গল্প নিয়ে আসছে ‘তিলোত্তমা’

    স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ব্লুজ প্রোডাকশনের আওতায় তৈরি হচ্ছে তিলোত্তমা। এক নারী চিকিৎসকের জীবন সংগ্রাম ও রহস্যময় প্রেক্ষাপট নিয়ে তৈরি হয়েছে এই মেগা। সিরিয়ালে ডবল রোলে দেখা যাবে সুস্মিতা দে-কে। বিপরীতে নবাগত সৌম্যদীপ দত্ত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করতে গিয়ে বিয়ের রাতেই খুন হবে চিকিৎসক তরুণী। তাঁর হত্যার বদলা নেওয়ার গল্প নিয়েই এগোবে এই মেগা, তেমনই আভাস মিলেছে প্রোমোয়।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Tilottoma Slot: লক্ষ্মী ঝাঁপির স্লটে আসছে সুস্মিতার তিলোত্তমা, বন্ধের মুখে সৌরভ-শুভস্মিতার মেগা?
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