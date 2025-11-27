সত্যি কি প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন সাহেব-সুস্মিতা? 'জীবনের সব সম্পর্কের…', যা বললেন নায়িকা

নেটপাড়ায় কিছুদিন আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে নাকি বাগদান সেরেছেন। পরে অবশ্য তার পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্যিটা ফাঁস করেন নায়িকা। আসলে 'কথা' ধারাবাহিকে তাঁদের রসায়ন সকলের নজরকাড়ে। তারপর নানা ইন্টারভিউয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব সকলের চোখ এড়ায় না। আর এই সবটা থেকেই সাহেব-সুস্মিতার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যি তাঁরা ভালোবাসায় বাধা পড়েছেন কিনা তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন সুস্মিতা।
ক্যালকাটা টাইমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘জীবনের সব সম্পর্কের নাম হয় হয় না। কিছু সম্পর্ক অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা নয়। সাহেব আর আমি যে বন্ধন ভাগ করে নিই, সেটা ঠিক তেমনই সুন্দর। ও আমার জীবনের একজন পথপ্রদর্শক শক্তি হয়ে উঠেছেন।’
বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।