Sussanne Khan: হৃত্বিকের সঙ্গে ভেঙেছিল ১৪ বছরের সম্পর্ক, কীভাবে নিজেকে সামলেছিলেন সুজান?
Sussanne Khan: হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে ডিভোর্সের পর সুজান খান বর্তমানে আর্সলান গোনির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ শিরোনামে রয়েছেন। ১৪ বছরের সংসার ভেঙে যাওয়ার পর তিনি প্রেমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তিনি আর কাউকে বিশ্বাস করেন না।
বলিউড অভিনেতা হৃত্বিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান সবসময় খবরের শিরোনামে থাকেন। হৃত্বিকের সঙ্গে ডিভোর্সের পর সুজান তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যাপক আলোচনায় রয়েছেন। ডিভোর্সের পর সুজান আর্সলান গোনির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু সময় ধরে সংবাদে রয়েছেন। তবে এবার সুজান প্রেমের বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন।
কী বললেন সুজান?
সম্প্রতি ইন্টেরিয়র ডিজাইনার সুজান খান সম্প্রতি 'হ্যালো ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে কথা বলতে গিয়ে সুজান জানিয়েছেন, হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি জীবনে আর নতুন প্রেমের জায়গা দেবেন না এবং পুরোপুরি তার সন্তান এবং কাজের প্রতি মনোযোগ দেবেন। সুজান আরও জানিয়েছেন যে তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি এখন আর কোনও ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে পড়বেন না।
সুজান বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম যে আমার পুরো জীবন সন্তান এবং কাজের জন্য হবে। তারপর আমার আর্সলানের সঙ্গে দেখা হলো। যখনই আমি আর্সলানের সঙ্গে দেখা করলাম, আমার মাথায় সবকিছু বদলে যেতে শুরু করল। আমি আর্সলানের সঙ্গে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম। আর্সলানের সঙ্গে দেখা করে মনে হচ্ছিল আমরা যেন একে অপরকে জন্ম থেকে জানি। যেন আমাদের পূর্বজন্মের কোনও সম্পর্ক আছে।’
সুজান খান হৃত্বিক রোশনের সঙ্গে তার অতীত সম্পর্কের কথা মনে করে বলেছেন যে সেই যন্ত্রণা থেকে বের হওয়ার জন্য তিনি থেরাপিস্টের সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর্সলানের সঙ্গে থাকার জন্য তার কাছে এটি একটি থেরাপির মতো। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে খুব খুশি আছেন।
উল্লেখ্য, হৃত্বিক রোশন এবং সুজান খান এক সময় বলিউডের পারফেক্ট কাপল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ডেটিং করার পর তাঁরা ২০০০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের জুটিকে দর্শকরা অনেক পছন্দ করতেন, কিন্তু প্রায় ১৪ বছর পরে ২০১৪ সালে তারা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে চমকে দেন। ডিভোর্সের পরেও তারা একে অপরের প্রতি সম্মান এবং বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। তাদের দুইটি ছেলে রয়েছে, যাদের তাঁরা একসঙ্গে বড় করছেন।
Home/Entertainment/Sussanne Khan: হৃত্বিকের সঙ্গে ভেঙেছিল ১৪ বছরের সম্পর্ক, কীভাবে নিজেকে সামলেছিলেন সুজান?