    করণের সঙ্গে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তেজস্বী? ‘খুব তাড়াতাড়ি…’, যা বললেন নায়িকা

    অভিনেত্রী তেজস্বী প্রকাশ এবং করণ কুন্দ্রা ২০২১ সালে বিগ বস ১৫-এ অংশ নেওয়ার পর থেকেই প্রেমের সম্পর্কে রয়েছেন। সম্প্রতি, গুঞ্জন যে এই জুটি গোপনে বিয়ে করে ফেলেছেন। এবার এই গুঞ্জনে মুখ খুললেন, তেজস্বী। তিনি তাঁদের বিয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কেও জানিয়েছেন।

    Apr 14, 2026, 20:28:22 IST
    By Sayani Rana
    আরও পড়ুন: কোটি কোটি টাকা আয় করেও কেন দু’কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন সলমন? মুখ খুললেন ভাইজান

    করণ কুন্দ্রার সঙ্গে বিয়ের পরিকল্পনার প্রসঙ্গে তেজস্বী

    সম্প্রতি বোম্বে টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তেজস্বী করণের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘বিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে না।’ এই জুটি 'লাফটার শেফস সিজন ৩'-এ একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং সম্প্রতি তেজস্বীকে করণের সঙ্গে 'স্প্লিটসভিলা ১৬'-তে সঞ্চালক হিসেবেও দেখা গিয়েছে।

    আরও পড়ুন: ঘোষণার পরেও কেন ‘দেশু ৭’ পরিচালনা করলেন না সুজিত রিনো? ‘সবটাই তাদের জন্য…’, মুখ খুললেন পরিচালক

    একসঙ্গে কাজ করার প্রসঙ্গে তেজস্বী বলেন, ‘পেশাগত ভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই অনেক কিছু নতুন করে জানা যায়। অন্যজন কীভাবে কাজ করতে পছন্দ করে, তা আপনি বুঝতে শুরু করেন। বিশেষ করে আমার জন্য, করণ আমার সিনিয়র হওয়ায় ওঁর কাছ থেকে শেখার অনেক সুযোগ পাই। আমার জন্য এটা একটা শেখার প্রক্রিয়া।’

    এর আগে, যখন তেজস্বীর সঙ্গে তাঁর গোপন বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে নেটপাড়ায় হইচই পড়ে গিয়েছিল। তখন করণ লিখেছিলেন, ‘আমরা ২-৪ বছর পরে বিয়ে তো করেই নেব।’

    তেজস্বী প্রকাশ এবং করণ কুন্দ্রার প্রেমের গল্প

    করণ ও তেজস্বী সলমন খানের রিয়েলিটি টেলিভিশন শো 'বিগ বস ১৫'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। শো-তে তাঁদের বন্ধুত্ব প্রেমের দিকে গড়িয়ে যায়। তাঁরা শো-এর অন্যতম আলোচিত জুটি হয়ে ওঠেন, ভক্তরা তাদের 'তেজরান' নামে ডাকতে শুরু করেন। শো শেষ হওয়ার পরেও তাঁরা দু'জন একসঙ্গে রয়েছেন এবং প্রায়ই একে অপরের পরিবারের সঙ্গে উৎসব উদযাপন করতে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সুন্দর মুহূর্তগুলি শেয়ার করতে দেখা যায়। ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে তাঁদের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।

    তেজস্বী প্রকাশ এবং করণ কুন্দ্রার কাজ

    তাঁরা দু'জনেই বর্তমানে ভারতী সিং এবং শেফ হরপাল সিং সোখির সঞ্চালনায় ‘লাফটার শেফস সিজন ৩’-এর অংশ। এই শো-তে আরও অভিনয় করছেন কৃষ্ণা অভিষেক, কাশ্মীরা শাহ, অর্জুন বিজলানি, সমর্থ জুরেল, অভিষেক কুমার, আলি গোনি এবং জান্নাত জুবায়ের সহ আরও অনেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শো-টি দর্শকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

